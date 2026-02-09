Офицер ФСБ оценил действия пытавшегося убить генерала Алексеева

Офицер ФСБ указал на непрофессионализм покушавшегося на генерала Алексеева

Tекст: Алексей Дегтярёв

Эксперт в беседе с «Царьградом» счел поведение стрелка подозрительным.

«Мы же все знаем про систему «Безопасный город». Там ряд элементарных шагов – не буду о них говорить», – заявил Попов.

По словам офицера, попытка избавиться от пистолета выглядит непрофессионально. Нападавший даже не постарался скрыть оружие, а просто засунул его в сугроб.

Ранее подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в покушении на Алексеева есть множество признаков того, что его совершал не профессионал.

Обвиняемые в подготовке убийства Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.

ФСБ также раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала.