Офицер ФСБ оценил действия пытавшегося убить генерала Алексеева
Покушавшийся на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева преступник действовал крайне небрежно, заявил подполковник запаса ФСБ Андрей Попов.
Эксперт в беседе с «Царьградом» счел поведение стрелка подозрительным.
«Мы же все знаем про систему «Безопасный город». Там ряд элементарных шагов – не буду о них говорить», – заявил Попов.
По словам офицера, попытка избавиться от пистолета выглядит непрофессионально. Нападавший даже не постарался скрыть оружие, а просто засунул его в сугроб.
Ранее подполковник ФСБ в отставке, президент союза «Офицеры группы Альфа» Алексей Филатов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отметил, что в покушении на Алексеева есть множество признаков того, что его совершал не профессионал.
Обвиняемые в подготовке убийства Алексеева заявили, что преступление планировалось под кураторством украинских спецслужб.
ФСБ также раскрыла обещанный киллеру СБУ гонорар за убийство генерала.