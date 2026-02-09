У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
Оказавших сопротивление при нападении на общежитие Уфы студентов решили наградить
Хабиров заявил о решении наградить студентов за отражение нападения на общежитие в Уфе
Власти Башкирии приняли решение поощрить студентов, которые оказали сопротивление при нападении на общежитие медуниверситета в Уфе, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.
Государственные награды будут вручены студентам, проявившим мужество во время нападения на общежитие медицинского университета в Уфе, сообщил в своем Telegram-канале глава Башкирии Радий Хабиров после встречи со студентами.
По словам Хабирова, он принес извинения студентам из Индии за случившееся, подчеркнув, что «этот случай – единичный, совсем не характерный для нашей республики». Он также отметил, что власти продолжают расследовать причины произошедшего и ищут виновных, которые подтолкнули нападавшего к преступлению.
Глава региона пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим, в том числе лечение в санаториях и организацию поездки домой при необходимости. Все расходы, связанные с этим, возьмут на себя местные власти.
В ходе встречи особое внимание уделили вопросам безопасности. Хабиров заверил студентов, что будут приняты все меры для обеспечения их безопасности и спокойствия.
Ранее суд в Башкирии принял решение отправить подозреваемого в нападении на учащихся вуза в Уфе под домашний арест.
По факту нападения на студентов-иностранцев в Уфе было заведено уголовное дело.
В результате нападения на общежитие в Уфе пострадали четверо индийских студентов и двое сотрудников полиции.