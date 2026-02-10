Гутерреш призвал вывести мировую экономику за рамки ВВП ради спасения от катастрофы

Гутерреш призвал вывести мировую экономику за рамки ВВП

Tекст: Катерина Туманова

В интервью газете Guardian после встречи ведущих мировых экономистов, состоявшейся в ООН, Гутерреш заявил, что будущее человечества требует срочной перестройки существующих мировых систем учета, которые, по его словам, ведут планету на грань катастрофы.

«Мы должны по-настоящему ценить окружающую среду и выйти за рамки валового внутреннего продукта (ВВП) как показателя прогресса и благополучия человечества. Не будем забывать, что, уничтожая леса, мы создаём ВВП. Когда мы чрезмерно вылавливаем рыбу, мы создаём ВВП», – сказал генсек ООН.

На протяжении десятилетий политики и лица, принимающие решения, отдавали приоритет экономическому росту, измеряемому ВВП, как главной экономической цели. Но неизбирательный рост на планете с ограниченными ресурсами приводит не только к климатическому и природоохранному кризису, но и к росту неравенства.

«Важен переход от валового внутреннего продукта к измерению того, что действительно важно для людей и их сообществ. ВВП показывает нам стоимость всего, но не ценность хоть чего-нибудь. Наш мир не гигантская корпорация. Финансовые решения должны основываться не только на моментальном снимке прибыли и убытков», – призвал Гутерреш.

