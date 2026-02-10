У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.12 комментариев
Гутерреш призвал вывести мировую экономику за рамки ВВП
Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш предупредил, что для того, чтобы мировая экономика перестала поощрять загрязнение окружающей среды, необходимо радикально трансформировать глобальную экономику.
В интервью газете Guardian после встречи ведущих мировых экономистов, состоявшейся в ООН, Гутерреш заявил, что будущее человечества требует срочной перестройки существующих мировых систем учета, которые, по его словам, ведут планету на грань катастрофы.
«Мы должны по-настоящему ценить окружающую среду и выйти за рамки валового внутреннего продукта (ВВП) как показателя прогресса и благополучия человечества. Не будем забывать, что, уничтожая леса, мы создаём ВВП. Когда мы чрезмерно вылавливаем рыбу, мы создаём ВВП», – сказал генсек ООН.
На протяжении десятилетий политики и лица, принимающие решения, отдавали приоритет экономическому росту, измеряемому ВВП, как главной экономической цели. Но неизбирательный рост на планете с ограниченными ресурсами приводит не только к климатическому и природоохранному кризису, но и к росту неравенства.
«Важен переход от валового внутреннего продукта к измерению того, что действительно важно для людей и их сообществ. ВВП показывает нам стоимость всего, но не ценность хоть чего-нибудь. Наш мир не гигантская корпорация. Финансовые решения должны основываться не только на моментальном снимке прибыли и убытков», – призвал Гутерреш.
