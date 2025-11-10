Глава ВОЗ сравнил Землю с пациентом в реанимации

Решить демографические проблемы, восстановить значимость института семьи и сделать многодетность нормой – никогда не получится при сохранении капиталистической экономики, базирующейся на необходимости и даже культе постоянно растущего потребления.0 комментариев
Глава ВОЗ Гебрейесус сравнил Землю с пациентом в реанимации
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус выступил с речью на климатическом саммите в бразильском Белене, передает ТАСС.
Глава ВОЗ заявил: «Если бы наша планета была пациентом, ее поместили бы в реанимацию».
Гебрейесус отметил тревожную динамику климатических изменений – по его словам, «жизненные показатели» планеты ухудшаются, средняя глобальная температура неуклонно растет, а леса, обеспечивающие кислород, уничтожаются, что снижает «емкость легких» Земли. Он добавил, что многие источники воды уже загрязнены.
Руководитель ВОЗ напомнил, что климатический кризис стал также кризисом здравоохранения. Изменение климата приводит к росту числа заболеваний, увеличивается недоедание, люди гибнут из-за экстремальной жары, наводнений и других природных катастроф. Гебрейесус призвал включить тему здравоохранения в официальную повестку переговоров ООН по климату и рассматривать состояние здоровья как показатель успеха борьбы с последствиями изменения климата.
Климатический саммит предшествовал 30-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет с 10 по 21 ноября в Белене.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Бразилии Лула да Силва анонсировал инициативу по созданию специализированного совета ООН для контроля климатических обязательств.
Президент США при этом назвал выступления экологов о глобальном изменении климата «величайшим мошенничеством».