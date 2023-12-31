Число погибших в Белгороде выросло до 24 человек

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 24 человек, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок, еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание.

Он добавил, что за жизнь пациента до последнего боролись группы федеральных и региональных медиков. 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 22 человека, ранения получили 109 человек.