Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.9 комментариев
Число погибших в Белгороде выросло до 24 человек
Число погибших в Белгороде после обстрела выросло до 24 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Как сообщил Гладков в своем Telegram-канале, число погибших в результате украинского обстрела Белгорода выросло до 24 человек, судмедэксперты определили, что есть еще один погибший ребенок, еще один раненый умер в больнице, не приходя в сознание.
Он добавил, что за жизнь пациента до последнего боролись группы федеральных и региональных медиков. 108 человек пострадали. Различные разрушения выявлены в 37 многоквартирных домах, 453 квартирах, трех частных домовладениях, на семи социальных объектах. Установлены владельцы 53 поврежденных автомобилей.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 22 человека, ранения получили 109 человек.