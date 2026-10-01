Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Вооруженные силы России могут использовать режущие боеприпасы для уничтожения несущих конструкций мостов, передает «Газета.Ru».

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти дроны оснащены специальной кумулятивно-режущей боевой частью.

«По средним и крупным мостам могут применять такие дроны. Они могут использоваться по каким-то опорным пунктам, если здание превращено в укрепленный пункт, оттуда ведется огонь», – подчеркнул специалист.

Эксперт также добавил, что подобный аппарат представляет собой беспилотник с четырьмя суббоеприпасами. При взрыве они способны разрезать металлические предметы, включая опоры линий электропередачи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона сообщила о первом применении Россией реактивного беспилотника с кумулятивно-режущим боезарядом.

Вооруженные силы России стремятся нарушить энергоснабжение украинских предприятий военно-промышленного комплекса.