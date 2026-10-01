Поведение европейского правящего класса не укладывается в логику сурового геополитического реализма, и это плохо. Если бы в Европе у власти были хитрые дельцы, умело прячущие собственные хищнические цели под маской борьбы за справедливость, с ними было бы легче договориться.8 комментариев
Эксперт Кнутов рассказал о применении режущих дронов в зоне СВО
Российские военные начнут применять дроны с кумулятивно-режущей боевой частью для уничтожения мостов и укрепленных зданий в зоне спецоперации, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.
Вооруженные силы России могут использовать режущие боеприпасы для уничтожения несущих конструкций мостов, передает «Газета.Ru».
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, эти дроны оснащены специальной кумулятивно-режущей боевой частью.
«По средним и крупным мостам могут применять такие дроны. Они могут использоваться по каким-то опорным пунктам, если здание превращено в укрепленный пункт, оттуда ведется огонь», – подчеркнул специалист.
Эксперт также добавил, что подобный аппарат представляет собой беспилотник с четырьмя суббоеприпасами. При взрыве они способны разрезать металлические предметы, включая опоры линий электропередачи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинская сторона сообщила о первом применении Россией реактивного беспилотника с кумулятивно-режущим боезарядом.
Вооруженные силы России стремятся нарушить энергоснабжение украинских предприятий военно-промышленного комплекса.