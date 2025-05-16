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Генерал-полковник Мордвичев назначен главкомом Сухопутными войсками России
Генерал-полковник Андрей Мордвичев, возглавлявший войска Центрального военного округа и группировку «Центр», назначен главнокомандующим Сухопутными войсками России, сообщил источник.
Генерал-полковник Андрей Мордвичев назначен главнокомандующим Сухопутными войсками Вооруженных сил России, пишут «Известия».
Мордвичев родился в 1976 году в Павлодаре, завершил обучение в Новосибирском общевойсковом училище, Общевойсковой академии и академии Генштаба. В последние годы он занимал руководящие посты в Южном и Центральном военных округах, командовал группировкой «Центр».
Под руководством Мордвичева российские войска освободили Мариуполь, а в ходе наступления на донецком направлении – Авдеевку, Очеретино, Селидово, Украинск и Курахово. За личный вклад в выполнение задач в зоне спецоперации на Украине генерал был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале отметил, что генерал Салюков, который ранее возглавлял Сухопутные войска, был переведен в Совбез. Сладков считает, что назначение Мордвичева на пост главнокомандующего логично и заслуженно, и прогнозирует, что вскоре его может ждать еще более высокая должность.
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерала Олега Салюкова на пост заместителя секретаря Совета безопасности. Он также освободил Салюкова от прежней должности.