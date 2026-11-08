Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над пятью регионами России

Минобороны: Системы ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ над пятью регионами

Tекст: Ольга Иванова

Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени военные перехватили и уничтожили 50 летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в «Макс».

Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские средства противовоздушной обороны перехватили 142 беспилотных летательных аппарата над территориями нескольких областей, Крымом и Азовским морем.

Военные уничтожили 35 украинских беспилотников над территориями семи регионов России.

В тот же день дежурные средства ПВО сбили 496 украинских дронов над страной.