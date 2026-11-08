Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.3 комментария
Системы ПВО уничтожили 50 украинских беспилотников над пятью регионами России
Минобороны: Системы ПВО уничтожили 50 дронов ВСУ над пятью регионами
Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотных летательных аппаратов над пятью регионами страны.
Российские системы противовоздушной обороны успешно отразили массированную атаку украинских беспилотников. В период с 8:00 до 20:00 по московскому времени военные перехватили и уничтожили 50 летательных аппаратов самолетного типа, сообщает Минобороны в «Макс».
Уточняется, что вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областей, а также над Республикой Крым.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье российские средства противовоздушной обороны перехватили 142 беспилотных летательных аппарата над территориями нескольких областей, Крымом и Азовским морем.
Военные уничтожили 35 украинских беспилотников над территориями семи регионов России.
В тот же день дежурные средства ПВО сбили 496 украинских дронов над страной.