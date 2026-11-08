Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.0 комментариев
Силы ПВО за ночь уничтожили над Россией 142 украинских беспилотника
Минобороны: ПВО уничтожила за ночь 142 украинских дрона над регионами России
Российские средства противовоздушной обороны в течение прошедшей ночи перехватили и уничтожили 142 беспилотных летательных аппарата над территориями нескольких областей, Крымом и Азовским морем.
Дежурные силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на российские регионы, сообщает Минобороны.
Уточняется, что 142 дрона были перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Орловской, Воронежской и Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым, а также над акваторией Азовского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу российские системы противовоздушной обороны уничтожили более 15 беспилотников при отражении атаки на Ростовскую область.
В четверг силы ПВО сбили 35 украинских летательных аппаратов над территориями семи регионов России.
В среду военные ликвидировали 46 дронов над 13 субъектами страны.