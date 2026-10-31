На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.5 комментариев
Житель Брянской области подорвался на взрывном устройстве ВСУ
Житель Брянской области погиб при подрыве на сброшенном ВСУ взрывном устройстве
В районе деревни Бабинка Брянской области 48-летний мужчина погиб при подрыве на взрывном устройстве, сброшенном Вооруженными силами Украины, сообщил губернатор региона Егор Ковальчук.
По предварительной информации, мужчина погиб в Карачевском районе рядом с деревней Бабинка, подорвавшись на сброшенном украинскими военными взрывном устройстве, написал Ковальчук в Max.
Губернатор призвал жителей отказаться от посещения лесов в прилегающих к зоне специальной военной операции районах и там, где действуют официальные ограничения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу два человека погибли при ударе украинского дрона-камикадзе по частному дому в поселке Климово Брянской области.
В пятницу местная жительница получила осколочные ранения в результате удара беспилотника ВСУ по зданию администрации в Погаре.
На прошлой неделе глава Брянской области Егор Ковальчук сообщил о гибели одного человека и ранении четырех при атаках беспилотников со стороны украинской армии.