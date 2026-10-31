В Норвегии спрогнозировали исчезновение ледников в двух фьордах ЮНЕСКО

NRK: В Норвегии предрекли таяние почти всех ледников в двух фьордах ЮНЕСКО

Tекст: Мария Иванова

Осенью специалисты начали следить за таянием 48 ледников в защищаемых ЮНЕСКО районах Гейрангер-фьорд и Нерей-фьорд на западе Норвегии, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NRK. Ожидается, что 46 из них исчезнут в течение нескольких лет.

Иттредал пояснила, что ледники постоянно появляются и исчезают, однако сейчас на этот процесс влияет изменение климата. По ее прогнозам, очень скоро эти фьорды станут совсем другими, что вызывает большую тревогу.

В период с 2006 по 2022 год в Норвегии растаяло 20 ледников общей площадью 364 кв. километра. Ожидается, что это число продолжит расти. Всего в стране насчитывается более 2 тыс. ледников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце уникальным тропическим ледникам на горных вершинах Папуа – Новой Гвинеи предрекли исчезновение в ближайшие два года на фоне потепления атмосферы.

В начале сентября замглавы Национального климатического центра КНР Гао Жун сообщил об ускоренном таянии ледников Тибетского нагорья из-за глобального потепления.

Летом аномальная жара поставила альпийские ледники под угрозу рекордного таяния.