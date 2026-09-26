Ученые предрекли вечным снегам Папуа – Новой Гвинеи скорое исчезновение

Би-би-си: Вечные снега Папуа – Новой Гвинеи полностью исчезнут за два года

Tекст: Мария Иванова

Оставшиеся участки вечных снегов в горах Папуа – Новой Гвинеи рискуют окончательно исчезнуть в ближайшие два года из-за климатических изменений и деятельности человека, передает Би-би-си.

Век назад на всех четырех главных вершинах 300-километрового хребта Судирман лежал постоянный лед. В наши дни небольшие заснеженные участки сохранились только вокруг горы Пунчак-Джая. Площадь ледников в этом районе сократилась с почти 1,9 тыс. гектаров в XIX веке до примерно 16 га, отмечает ТАСС.

Чешский эколог Мария Шабацка подчеркнула уникальность этих тропических ледников, отметив, что они отделены от других ледниковых систем тысячами километров. Это последний оставшийся лед в тропическом поясе между Андами и Гималаями, и он тает быстрее, чем специалисты успевают его изучить. Утрата ледников лишит регион биологической среды обитания и части культурно значимого ландшафта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца климатологи предупредили о риске цепной реакции бедствий из-за таяния тибетских ледников.

В прошлом месяце сообщалось о рекордном сокращении ледяного покрова в европейских Альпах.

В прошлом году ученые предсказали наступление пика таяния мировых ледников к середине текущего века.