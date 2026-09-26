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Названа возможная причина взрыва на Эльгинском месторождении в Якутии
«Эльга»: Взрыв на месторождении мог произойти из-за разгерметизации резервуара
Авария на резервной насосной станции в Якутии могла произойти из-за разгерметизации резервуара для воды, при этом угрозы для основного производства нет, сообщили в компании по добыче и транспортировке угля.
Предварительной причиной ЧП на территории Эльгинского месторождения в Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды.
«Сегодня произошла аварийная ситуация на резервной насосной станции вблизи Эльгинского месторождения, эксплуатируемой подрядной организацией. По предварительной информации, происшествие могло быть связано с разгерметизацией резервуара для воды насосной станции», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе компании «Эльга», которая управляет комплексом активов по добыче и транспортировке угля в республике.
Там же добавили, что инцидент произошел не на основном производственном комплексе, а на резервной водяной насосной станции, которая находится на значительном удалении. Угрозы развития ситуации и рисков для сотрудников основного комплекса нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на резервной насосной станции Эльгинского месторождения при сварочных работах произошел взрыв. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели нескольких рабочих.