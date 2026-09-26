Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Взрыв произошел на Эльгинском месторождении в Якутии
Взрыв при сварочных работах на месторождении в Якутии привел к жертвам
Взрыв произошел при производстве сварочных работ на резервной насосной станции на Эльгинском месторождении в Якутии. В результате есть погибшие, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
ЧП случилось при проведении сварочных работ на резервной насосной станции, передает ТАСС. В результате инцидента есть погибшие, точное количество жертв выясняется.
Местная прокуратура инициировала расследование смертельного происшествия. «По поручению прокурора республики Сергея Дябкина прокуратура Нерюнгри проводит проверку по факту происшествия на территории Эльгинского угольного месторождения», – заявили в ведомстве.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившейся трагедии на промышленном объекте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Следственный комитет завел уголовное дело после гибели рабочего при сварочных работах на камчатском месторождении.