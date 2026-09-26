МВД предложило ограничить пребывание дальнобойщиков из СНГ в России

МВД предложило сократить до 90 дней срок пребывания дальнобойщиков из СНГ в России

Tекст: Тимур Шайдуллин

МВД предложило сократить срок пребывания в России для водителей-дальнобойщиков из государств СНГ и Грузии в случае их вступления в Евросоюз. Инициатива коснется тех, кто осуществляет международные автомобильные перевозки и въезжает на территорию России без визы. Проект документа опубликован на портале нормативных правовых актов.

Проект постановления предполагает отмену льготного периода нахождения в стране. Сейчас водители могут находиться в России до 180 дней, однако в случае принятия документа этот срок сократится до 90 дней.

«Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций в течение десяти календарных дней… информирует граждан… государства, принявшего решение о вступлении в Европейский союз, о прекращении действия п. 1 настоящего постановления», – говорится в тексте документа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта России анонсировало ужесточение контроля за иностранными водителями на границе.

Ранее представители Казахстана заявили о готовности российской стороны вернуть 180-дневный срок пребывания для грузоперевозчиков.

До этого МВД предложило сократить срок временного нахождения иностранцев в стране до 90 дней в течение года.