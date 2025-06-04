Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.0 комментариев
Лидер голландских правых призвал пересмотреть объем поддержки Киева
Лидер нидерландской крайне правой Партии свободы Герт Вилдерс объявил о намерении сохранить поддержку правительственных инициатив по Украине и миграции, при этом предложив пересмотреть объем помощи Киеву.
Вилдерс сообщил, что его политическая сила продолжит поддерживать ключевые проекты правительства по Украине и миграционной политике, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что поддержка Киева сохранится, однако предложил пересмотреть степень этой поддержки, не уточняя, идет ли речь об увеличении или сокращении объема.
Вилдерс добавил, что его партия вне коалиции готова голосовать за пакет миграционных законов, включающий жесткие меры по приему беженцев, подготовленный бывшим министром Марьолейн Фабер. В частности, речь идет о законе о чрезвычайных мерах, который ужесточает требования для мигрантов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Нидерланды передали на Украину 25 гусеничных бронемашин YPR для транспортировки раненых. Нидерланды предоставили Киеву военную помощь, включающую артиллерийские снаряды калибра 155 мм, стоимостью более 1 млрд евро, что увеличило общий объем поддержки до почти 6 млрд евро.