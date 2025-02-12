За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Нидерланды передали Украине бронемашины YPR
Нидерланды направили 25 гусеничных бронемашин YPR для раненых на Украину
Нидерланды передали Украине 25 гусеничных бронемашин YPR для транспортировки раненых, сообщил глава Минобороны страны Рубен Брекельманс.
По словам Брекельманса, Нидерланды отправили Украине 25 гусеничных бронемашин YPR, предназначенных для транспортировки раненых, сообщает ТАСС. Об этом объявил глава ведомства Рубен Брекельманс на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.
Также глава голландского оборонного ведомства сообщил о завершении передачи Украине обещанных танков Т-72, что стало возможным благодаря совместному проекту с Чехией и США.
Ранее Нидерланды закупили для Украины снаряды калибра 155 мм на сумму более 1 млрд евро. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, объем военной помощи Нидерландов Украине достиг примерно 3,76 млрд евро, увеличившись почти на 700 млн евро с июня.
В октябре Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года.