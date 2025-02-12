Нидерланды передали Украине бронемашины YPR

Нидерланды направили 25 гусеничных бронемашин YPR для раненых на Украину

Tекст: Максим Попов

По словам Брекельманса, Нидерланды отправили Украине 25 гусеничных бронемашин YPR, предназначенных для транспортировки раненых, сообщает ТАСС. Об этом объявил глава ведомства Рубен Брекельманс на заседании Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе.

Также глава голландского оборонного ведомства сообщил о завершении передачи Украине обещанных танков Т-72, что стало возможным благодаря совместному проекту с Чехией и США.

Ранее Нидерланды закупили для Украины снаряды калибра 155 мм на сумму более 1 млрд евро. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, объем военной помощи Нидерландов Украине достиг примерно 3,76 млрд евро, увеличившись почти на 700 млн евро с июня.

В октябре Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года.



