Нидерланды поставили Украине первые F-16

Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине первых истребителей F-16

Tекст: Ольга Иванова

Министерство обороны Нидерландов подтвердило факт передачи первых истребителей F-16 Украине, пишет ТАСС. Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого самолеты были переданы Украине, как и было обещано ранее.

В заявлении оборонного ведомства Нидерландов подчеркивается, что страна также вносит значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов, переданных Украине. Это включает не только техническое обслуживание, но и возможную подготовку украинских специалистов для работы с новой техникой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов приняли решение передать Украине истребители F-16, о чем официально сообщалось ранее. Нидерланды и Дания планируют обучить украинских пилотов управлению F-16, что было объявлено на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

