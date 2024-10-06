Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.28 комментариев
Нидерланды поставили Украине первые F-16
Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине первых истребителей F-16
Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года.
Министерство обороны Нидерландов подтвердило факт передачи первых истребителей F-16 Украине, пишет ТАСС. Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого самолеты были переданы Украине, как и было обещано ранее.
В заявлении оборонного ведомства Нидерландов подчеркивается, что страна также вносит значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов, переданных Украине. Это включает не только техническое обслуживание, но и возможную подготовку украинских специалистов для работы с новой техникой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов приняли решение передать Украине истребители F-16, о чем официально сообщалось ранее. Нидерланды и Дания планируют обучить украинских пилотов управлению F-16, что было объявлено на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.