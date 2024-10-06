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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

    Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

    28 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Игры в выборы

    Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов ВЦИОМ не понял российский футбол

    Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

    48 комментариев
    6 октября 2024, 21:31 • Новости дня

    Нидерланды поставили Украине первые F-16

    Минобороны Нидерландов подтвердило передачу Украине первых истребителей F-16

    Tекст: Ольга Иванова

    Нидерланды официально подтвердили передачу Украине первых истребителей F-16, экспортная лицензия на которые была выдана в июле этого года.

    Министерство обороны Нидерландов подтвердило факт передачи первых истребителей F-16 Украине, пишет ТАСС. Экспортная лицензия на поставку была выдана 1 июля. После этого самолеты были переданы Украине, как и было обещано ранее.

    В заявлении оборонного ведомства Нидерландов подчеркивается, что страна также вносит значительный вклад в поддержку и обслуживание самолетов, переданных Украине. Это включает не только техническое обслуживание, но и возможную подготовку украинских специалистов для работы с новой техникой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Нидерландов приняли решение передать Украине истребители F-16, о чем официально сообщалось ранее. Нидерланды и Дания планируют обучить украинских пилотов управлению F-16, что было объявлено на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    6 октября 2024, 10:11 • Новости дня
    В Сумах начались облавы после визита Зеленского

    СБУ и нацгвардия устроили массовые облавы на жителей Сум после визита Зеленского

    В Сумах начались облавы после визита Зеленского
    @ t.me/SBUkr

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Сумах после посещения города Зеленским начались массовые облавы, организованные СБУ и нацгвардией, с блокировкой улиц и проверкой документов у жителей.

    Как передает РИА «Новости», украинские силовые структуры начали массовые облавы на жителей города Сумы после недавнего визита президента Владимира Зеленского. Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с национальной гвардией, национальной полицией и военной службой правопорядка ВСУ проводят контрразведывательные мероприятия.

    По данным пресс-службы СБУ, силовые структуры блокируют проезд на улицах города, останавливают прохожих для проверки документов и осматривают места общего пользования. В отношении подозреваемых проводится «дополнительная проверка» их личных данных и деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, профессор Хельсинского университета Туомас Малинен назвал главу киевского режима «безумным псом», представляющим серьезную опасность для Европы. Дональд Трамп на митинге в Пенсильвании выразил мнение, что украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы демократы победили на выборах президента США из-за его влияния на получение Украиной американской финансовой поддержки. Украинский президент Владимир Зеленский прятался в бункерах в первые дни российской спецоперации на Украине в 2022 году, что затруднило его связь с мировыми лидерами, как пишет журналист Financial Times Генри Фой.

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    6 октября 2024, 03:57 • Новости дня
    Озвучена новая версия смерти комбата сбежавшего из Угледара батальона ВСУ

    В соцсетях заявили об убийстве комбата ВСУ Гриба собственными солдатами при их бегстве из Угледара

    Tекст: Антон Антонов

    Комбат 186-го отдельного батальона 123-й отдельной бригады теробороны вооруженных сил Украины Игорь Гриб не покончил с собой, его убили собственные солдаты, которые бежали из Угледара, сообщают в соцсетях.

    Утверждается, что Гриб хотел помешать бегству солдат ВСУ. Информация, как указывается, получена «непосредственно от военнослужащих, бежавших из города», пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на Telegram-каналы.

    Напомним, по версии украинских журналистов, Гриб покончил жизнь самоубийством.

    Коментарии (9)
    6 октября 2024, 19:01 • Видео
    Британия потеряла важные территории

    Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

    Коментарии (0)
    6 октября 2024, 11:26 • Новости дня
    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию

    Медведев заявил о трудностях отказа РФ в использовании ТЯО при нападении Украины на Белоруссию

    Медведев заявил о вероятности использования ТЯО в ответ на нападение на Белоруссию
    @ Екатерина Штукина/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения Украины на Белоруссию России будет трудно отказать Минску в использовании тактического ядерного оружия, размещенного на территории республики.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что России будет сложно отказать Белоруссии в использовании тактического ядерного оружия (ТЯО), если Украина решит перенести боевые действия на ее территорию, сообщает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Олег Дунда предложил ввести войска на территорию Белоруссии для нанесения «большого удара» по России. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что наблюдал дроны во время полета на вертолете, которые летели очень невысоко от земли. Минск не хочет «никаких противостояний» с Украиной и стремится к мирным отношениям с украинским народом, подчеркнул Лукашенко.

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    6 октября 2024, 14:55 • Новости дня
    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области

    Российские ВКС уничтожили переправу ВСУ в Гороховатке авиабомбой с УМПК

    Российские ВКС уничтожили украинскую переправу в Харьковской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    Летчики ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол в Харьковской области, применив авиабомбу с универсальным модулем планирования и коррекции, сообщили в Минобороны РФ.

    Летчики Воздушно-космических сил России точным ударом уничтожили переправу Вооруженных сил Украины через реку Оскол в районе населенного пункта Гороховатка Харьковской области. Для нанесения удара использовалась авиабомба с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), сообщает РИА «Новости».

    В министерстве также уточнили, что в момент атаки транспорт противника был задействован в перевозке личного состава на ротацию. На кадрах, предоставленных Минобороны, зафиксирован мощный взрыв, подтверждающий успешность операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры ВСУ, включая базу горючего в Одессе и аэродром в Хмельницкой области, что привело к значительным потерям противника. Российские военные неоднократно атаковали объекты стратегической важности на территории Украины, что существенно влияет на логистику и снабжение украинских вооруженных сил. В результате атак вооруженные силы Украины испытывают трудности в обеспечении своих подразделений топливом и другими необходимыми ресурсами. Использование высокоточных ракет позволяет российским войскам эффективно поражать ключевые цели на территории Украины, снижая боеспособность противника.

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    6 октября 2024, 01:26 • Новости дня
    Франция назвала причину поддержки Украины

    Французский министр-делегат Аддад объяснил помощь Украине необходимостью поддерживать авторитет Парижа в Европе

    Франция назвала причину поддержки Украины
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Франция поддерживает Украину не из альтруизма, а для сохранения своего авторитета в Европе, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    «Мы поддерживаем Украину не из альтруизма. Мы защищаем наши национальные интересы и интересы безопасности», – приводит слова Аддада ТАСС со ссылкой на Le Journal du Dimanche.

    Аддад утверждает, что поражение Украины в конфликте с Россией может негативно сказаться на стоимости энергоносителей, продовольствия и сельскохозяйственных товаров по всему миру, а также на оборонном авторитете Парижа в Европе.

    Аддад подчеркнул, что именно Франция сыграла ключевую роль в расширении военной поддержки Киева, способствуя поставкам танков, дальнобойных вооружений и средств ПВО. Он добавил, что Париж активно продвигает идею европейского суверенитета и создания преференций для европейской оборонной промышленности, что, по мнению Франции, позволит защитить всех партнеров.

    По его словам, украинский конфликт касается не только «безопасности» восточноевропейских стран, но и доверия к Франции со стороны ее европейских партнеров. Министр также отметил, что в число этих партнеров входят те, кто наиболее подвержен «российской угрозе», однако он не уточнил, в чем именно заключается данная угроза. Также Аддад не дал прямого ответа на вопрос о поддержке передачи Киеву дальнобойных вооружений для ударов вглубь территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция приняла участие во встрече группы «Друзей мира», организованной Китаем и Бразилией для урегулирования ситуации на Украине. Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление в связи с этим, указав, что Франция поставляет Украине дальнобойное оружие.

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    6 октября 2024, 19:22 • Новости дня
    Байден разработал новый план по Украине перед уходом

    Байден представил двусторонний план по поддержке Украины перед уходом с поста

    Байден разработал новый план по Украине перед уходом
    @ White House/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Джо Байден представил новый двусторонний план по поддержке Украины, который станет его «последней победой», стремясь оставить наследие прогресса в отношениях с Киевом, пишет издание Conversation.

    Статья подчеркивает, что Байден стремится оставить после себя наследие, и успех в поддержке Украины может стать его значимой победой. Главной задачей является закрепление за США роли постоянного союзника Украины, передает РИА «Новости».

    Ключевой момент плана заключается в публичной демонстрации поддержки Киева. Это подтверждается недавней встречей в Белом доме между Джо Байденом, Камалой Харрис и Владимиром Зеленским. Байден хочет показать, что Украина остается в числе приоритетов Вашингтона, и создать образ, что поддержка будет продолжаться. Это должно препятствовать возможной попытке Дональда Трампа игнорировать данный курс, если тот вновь придет к власти.

    Вторая составляющая плана связана с продолжением военной помощи Украине. Байден занимается этим вопросом, чтобы обеспечить страну необходимыми ресурсами для защиты своего суверенитета. Таким образом, американская администрация надеется укрепить позицию Украины и безопасность региона в целом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за поставки Украине дальнобойных ракет, несмотря на несогласие канцлера Олафа Шольца, отметив важность этих ракет для преодоления минных полей, писали СМИ. Ранее сообщалось, что Берлин не будет поставлять Украине крылатые ракеты Taurus с дальностью полета около 500 км, которые могут «долететь до Москвы», по заявлению канцлера Германии Олафа Шольца. Берлин также не станет передавать Киеву дальнобойного оружия вне зависимости от решений союзников, по словам немецкого канцлера Олафа Шольца.

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    6 октября 2024, 15:58 • Новости дня
    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО

    Премьер-министр Словакии заявил о нежелании партии Smer-SD поддержать Украину в НАТО

    Премьер Словакии выступил против вступления Украины в НАТО
    @ Geert Vanden Wijngaert/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его партия Smer-SD не поддержит вступление Украины в НАТО, аргументируя это потенциальной угрозой начала третьей мировой войны.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире словацкого телевидения и радио STVR заявил, что его партия Smer-SD не будет поддерживать вступление Украины в НАТО. Он подчеркнул, что вопрос членства в НАТО требует ратификации каждым государством и отметил, что пока он занимает пост главы правительства, депутаты от его партии не поддержат данное решение. Фицо подчеркнул, что вхождение Украины в альянс может стать основанием для начала третьей мировой войны, передает РИА «Новости».

    В то же время, по словам Фицо, Словакия поддерживает стремление Украины к членству в Европейском союзе. Однако он отметил, что для этого Украине придется выполнить множество условий, процесс выполнения которых может занять годы. Таким образом, Словакия готова содействовать евроинтеграции Украины, но в вопросе НАТО придерживается более осторожной позиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что западная поддержка затягивает конфликт на Украине, и подчеркнул, что военным путем его не решить, а также ранее он отказал в поддержке антироссийских санкций в рамках Евросоюза и выступил против поставок оружия Украине, что, по его мнению, лишь усугубляет ситуацию.

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    6 октября 2024, 00:59 • Новости дня
    Мощные взрывы прогремели в Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Несколько серий взрывов прогремело в Одессе, сообщили мэр города Геннадий Труханов и украинские СМИ.

    «Мощные взрывы в городе», – приводит слова Труханова ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на «местные ресурсы» пишут, что «Герани» поразили вражеские объекты» в районе нефтебазы, а также аэродром Школьный. «На местах прилетов мощные пожары», – говорится в сообщении.

    Напомним, кроме того, взрывы произошли в Киеве и Харькове.

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    5 октября 2024, 23:42 • Новости дня
    Взрывы прогремели в Киеве и Харькове

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне воздушной тревоги взрывы прогремели в Киеве и Харькове, сообщают украинские СМИ.

    Сирены звучат более чем в десяти регионах Украины, передает ТАСС.

    Напомним, в субботу в Краматорске и Славянске, которые находятся под контролем украинских войск, также произошли взрывы.

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    6 октября 2024, 03:30 • Новости дня
    Новые взрывы прогремели в Киеве и Одессе

    Tекст: Антон Антонов

    Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о новом взрыве в городе. Взрыв прозвучал в Киеве, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Винницкой области Украины, передает РИА «Новости».

    В столице Украины, а также в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях действует воздушная тревога, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на воскресенье взрывы произошли в Киеве и Харькове, несколько серий взрывов прогремело в Одессе.


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    6 октября 2024, 14:35 • Новости дня
    Премьер Словакии обвинил Запад в продолжении конфликта на Украине

    Роберт Фицо заявил, что поддержка Западом Киева затягивает военный конфликт на Украине

    Премьер Словакии обвинил Запад в продолжении конфликта на Украине
    @ Metodi Popow/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо высказал мнение, что конфликт на Украине затягивается из-за западной поддержки, подчеркнув, что военным путем его не решить.

    Как сообщает РИА Новости, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что конфликт на Украине продолжается из-за активной поддержки Западом Киева. Он подчеркнул, что Европа значимо поддерживает этот конфликт, что вызывает у него непонимание. По его словам, война на Украине не может быть решена военным способом, а русофобия не дает ожидаемого эффекта.

    Фицо отметил, что современный военный конфликт на Украине является ситуацией, где славяне убивают друг друга, и что Европа, по его мнению, способствует этому. Он выразил надежду на скорейшее завершение конфликта, добавив, что многие считают, что через Украину удастся ослабить Россию, однако эта стратегия не срабатывает.

    Премьер также подчеркнул, что чем раньше конфликт будет завершен, тем лучше для всех сторон. Его слова прозвучали в эфире Словацкого телевидения и радио STVR, где он высказал свои опасения по поводу текущей ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Украине следует сохранить транзит газа и нефти через свою территорию. Словацкая пресса игнорирует тему теракта на «Северных потоках», что может быть связано с возможной причастностью киевского режима, отметил Фицо. Премьер-министр также сообщил о намерении посетить в следующем году мирную демонстрацию в Москве, приуроченную к 80-летию окончания Второй мировой войны.

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    5 октября 2024, 22:37 • Новости дня
    Украинский беспилотник сбит над Белгородской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили над территорией Белгородской области украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    БПЛА был сбит в 21.20 мск, передает РИА «Новости».

    В субботу уже сообщалось об уничтожении беспилотников над Белгородской областью.

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    6 октября 2024, 13:14 • Новости дня
    В Крыму заявили о наличии шанса для поиска мира для Украины

    Константинов назвал выборы в США шансом для поиска подходов к урегулированию конфликта на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Предстоящие выборы президента США могут стать началом поиска решений для урегулирования украинского конфликта и достижения мира, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Константинов подчеркнул важность этих выборов, указав на отсутствие у будущих лидеров США личной заинтересованности в продолжении конфликта, в отличие от действующего президента Джо Байдена и его семьи, передает РИА «Новости».

    Глава крымского парламента заявил: «Многое зависит от выборов в Америке. Это шанс на начало поиска выхода из той ситуации, в которую загнал себя Запад. Подчеркну: не шанс на достижение мира, а всего лишь на начало поиска подходов к нему». Он предупредил о необходимости осторожного подхода к миротворческой риторике западных стран, отметив, что она может быть направлена на усыпление бдительности.

    Константинов выразил надежду на то, что, если Дональд Трамп станет президентом, конфликт может быть разрешен, так как, по его мнению, «Трамп имеет желание все это завершить». Однако он указал, что в случае избрания другого кандидата, конфликт может продолжиться.

    Ранее Washington Post сообщал, что США теряют интерес к поддержке Украины из-за конфликта на Ближнем Востоке и недовольства политикой главы киевского режима Владимира Зеленского.

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    6 октября 2024, 09:40 • Новости дня
    В Киеве и шести регионах Украины прозвучала воздушная тревога

    В Киеве, Киевской и шести других областях Украины объявили воздушную тревогу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Киеве, Киевской области, а также в шести других областях Украины была объявлена воздушная тревога согласно данным украинского министерства цифровой трансформации.

    Как передает РИА «Новости», в Киеве и Киевской области, а также в Черкасской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях Украины объявлена воздушная тревога. Эти данные опубликованы на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации.

    Воздушная тревога была зафиксирована утром в пятницу, 6 октября, в 09:15 по московскому времени. Власти призывают жителей этих регионов соблюдать меры предосторожности и следовать указаниям местных органов власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове в субботу прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. В субботу в Краматорске произошел взрыв в районе промзоны, после чего город остался без электричества. В контролируемом украинской армией Славянске в ДНР в пятницу зафиксировали серию взрывов.

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    6 октября 2024, 07:58 • Новости дня
    БПЛА сбит над Брянской областью

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский беспилотник самолетного типа сбит над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    Богомаз сообщил в Telegram, что никто не пострадал, разрушений нет.

    Напомним, силы ПВО также сбили украинский беспилотник над территорией Белгородской области.

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    • Тимур Шерзад Тимур Шерзад
      Надо трижды подумать, прежде чем прощать релокантов

      Можно спорить о том, кто виноват в том, что сотни тысяч, а то и миллионы молодых шарлотов в принципе были воспитаны в такой системе и с таким мировоззрением. Но намного важнее другое – все это мировоззрение шарлоты продолжат в себе нести.

      28 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Игры в выборы

      Зеленский может решиться на проведение президентских выборов в 2025 году. Такая новость распространяется западными СМИ и некоторыми вроде оппозиционными украинскими политиками. Вот только стоит ли относиться к этим мыслям всерьез? Могут ли вообще на Украине быть выборы в привычном понимании?

      0 комментариев
    • Денис Миролюбов Денис Миролюбов
      ВЦИОМ не понял российский футбол

      Есть и серьезные, и всякие мелкие причины, препятствующие поддержке интереса к футболу. Вы будете смеяться, но это, например, продажа пива на стадионах. Россия едва ли не единственная из цивилизованных стран, где это запрещено.

      48 комментариев
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      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

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      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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