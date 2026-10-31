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Сроки поставок обещанных США Киеву ракет Patriot сдвинули на 2030 год
Kyiv Post: Поставки 500 ракет Patriot на Украину начнутся не раньше 2030 года
Обещанные Вашингтоном поставки 500 зенитных ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot на Украину начнутся не раньше 2030 года, сообщил журналист издания Kyiv Post Алекс Рауфоглу.
Задержка связана с тем, что Соединенные Штаты планируют передать Киеву новые боеприпасы, производство которых требует длительного времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети журналиста.
«Анонсированные США ракеты PAC-3 для Patriot идут с серьезной оговоркой: это новые ракеты, поставка которых ожидается не раньше 2030 года», – отметил Рауфоглу.
Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную продажу киевским властям 500 ракет PAC-3 и сопутствующего оборудования. Общая сумма этой сделки оценивается в 2,1 млрд долларов, а оплачивать ее намерены союзники Украины.
В Кремле неоднократно подчеркивали, что накачивание украинской стороны западным оружием не способствует переговорному процессу и лишь затягивает конфликт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Госдепартамент США согласовал возможную продажу Украине 500 ракет для систем ПВО Patriot на 2,1 млрд долларов.
Ранее длительную нехватку ракет-перехватчиков назвали угрозой серьезного логистического кризиса для киевских властей.
Также Варшава начала готовить к передаче новую партию боеприпасов для американских зенитных комплексов.