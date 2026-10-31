Kyiv Post: Поставки 500 ракет Patriot на Украину начнутся не раньше 2030 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Задержка связана с тем, что Соединенные Штаты планируют передать Киеву новые боеприпасы, производство которых требует длительного времени, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети журналиста.

«Анонсированные США ракеты PAC-3 для Patriot идут с серьезной оговоркой: это новые ракеты, поставка которых ожидается не раньше 2030 года», – отметил Рауфоглу.

Ранее американский Госдепартамент одобрил возможную продажу киевским властям 500 ракет PAC-3 и сопутствующего оборудования. Общая сумма этой сделки оценивается в 2,1 млрд долларов, а оплачивать ее намерены союзники Украины.

В Кремле неоднократно подчеркивали, что накачивание украинской стороны западным оружием не способствует переговорному процессу и лишь затягивает конфликт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Госдепартамент США согласовал возможную продажу Украине 500 ракет для систем ПВО Patriot на 2,1 млрд долларов.

Ранее длительную нехватку ракет-перехватчиков назвали угрозой серьезного логистического кризиса для киевских властей.

Также Варшава начала готовить к передаче новую партию боеприпасов для американских зенитных комплексов.