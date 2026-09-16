Rzeczpospolita: Польша поставит Украине очередную партию ракет для ЗРК Patriot

Tекст: Мария Иванова

Польша планирует передать Украине новую партию ракет для американских зенитных ракетных комплексов Patriot, передает РИА «Новости».

«В очередной партии военной техники для Украины Польша хочет передать ракеты к системам Patriot», – говорится в сообщении издания со ссылкой на неофициальные источники. Речь идет о передаче нескольких ракет.

Ранее вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак отмечал, что Варшава уже отдавала Киеву ракеты, закупленные для собственной противовоздушной обороны. Глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач также подтверждал, что страна уступила Украине очередь на покупку этих боеприпасов у США.

Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного вооружения Киеву препятствуют урегулированию конфликта и напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы с оружием для Украины станут законной целью для российских военных. В Кремле также заявляли о негативном эффекте подобной военной помощи.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил о планах передать Киеву снаряды для зенитных ракетных комплексов.

Президент страны Кароль Навроцкий захотел лишить правительство полномочий по отправке военной техники украинской армии.

Вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак заподозрил кабинет министров в тайных поставках дальнобойного оружия за границу.