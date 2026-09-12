Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами

Tекст: Вера Басилая

Движение железнодорожного транспорта на северо-востоке Украины претерпело изменения: поезда больше не доезжают до областного центра, передает РИА «Новости». Теперь конечной станцией для составов стал город Конотоп, расположенный в 128 км западнее.

«В Сумской области поезда временно будут курсировать до и от станции Конотоп», – говорится в официальном заявлении компании «Украинские железные дороги».

В настоящее время нет точной информации о том, коснутся ли ограничения маршрутов с юга и востока, которые ранее не проходили через Конотоп. Для компенсации отсутствия поездов местные власти планируют запустить автобусное сообщение между городами.

Сумская область граничит с тремя российскими регионами, а сам областной центр находится всего в 30 км от границы.

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