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Власти Украины полностью остановили железнодорожное сообщение с Сумами
Железнодорожное сообщение с украинским городом Сумы полностью остановлено, поезда теперь доходят только до станции Конотоп на западе области.
Движение железнодорожного транспорта на северо-востоке Украины претерпело изменения: поезда больше не доезжают до областного центра, передает РИА «Новости». Теперь конечной станцией для составов стал город Конотоп, расположенный в 128 км западнее.
«В Сумской области поезда временно будут курсировать до и от станции Конотоп», – говорится в официальном заявлении компании «Украинские железные дороги».
В настоящее время нет точной информации о том, коснутся ли ограничения маршрутов с юга и востока, которые ранее не проходили через Конотоп. Для компенсации отсутствия поездов местные власти планируют запустить автобусное сообщение между городами.
Сумская область граничит с тремя российскими регионами, а сам областной центр находится всего в 30 км от границы.
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