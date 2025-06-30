Главы офиса президента Украины Андрей Ермак, чувствуя потерю своего политического влияния, старается ослабить другие «придворные группировки» в ЗЕ-команде, чтобы удержать власть.2 комментария
Mundo: ВСУ начали строить укрепления вокруг Чернобыльской АЭС
Mundo: ВСУ возвели оборонительные сооружения и заграждения у Чернобыльской АЭС
В районе Чернобыльской атомной электростанции заметили активное строительство укреплений и размещение противотанковых заграждений, а также усиление военного присутствия.
Журналист издания Mundo Альберто Рохас сообщил, что Вооруженные силы Украины приступили к возведению оборонительных сооружений вокруг Чернобыльской атомной электростанции, передает Ura.ru.
По словам Рохаса, на территорию зоны отчуждения продолжают завозить песок, мешки с землей, а также «зубы дракона» и другие элементы пассивной обороны. Он уточнил, что стройматериалы поступают из других областей Украины, чтобы избежать радиационного заражения.
Рохас отметил, что во время его визита журналистам запретили фотографировать конкретные укрепления и военные позиции, созданные в последние месяцы.
Также он рассказал, что в районе Чернобыльской АЭС регулярно замечают бронеавтомобили ВСУ, что говорит о росте военной активности в зоне отчуждения. По его наблюдению, ранее ограниченная для доступа из-за радиации территория теперь становится стратегически укрепленным районом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, но радиационная ситуация осталась нормальной. Сообщалось, что возгорание на Чернобыльской АЭС произошло из-за горючих материалов в обшивке крыши после удара дрона.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал инцидент на Чернобыльской АЭС и активность около Запорожской АЭС признаками сохраняющихся ядерных рисков, требующих повышенной готовности агентства.