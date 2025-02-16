МАГАТЭ: Пожар на Чернобыльской АЭС вызван обшивкой крыши после удара дрона

Tекст: Ольга Иванова

МАГАТЭ сообщило, что причиной возгорания на Чернобыльской АЭС после удара беспилотника стали горючие материалы в обшивке крыши. Как передает РИА «Новости», пожар привел к задержке работ по устранению повреждений нового защитного сооружения, построенного в 2019 году над саркофагом.

В пресс-релизе агентства говорится: «Продолжающиеся усилия по тушению и предотвращению распространения оставшихся очагов возгорания, которое, по–видимому, было вызвано наличием горючих материалов, привели к задержке работ».

Сотрудники МАГАТЭ осмотрели место повреждения и установили, что дрон пробил отверстие в крыше защитного сооружения диаметром около шести метров. Однако основная конструкция здания не пострадала. Измерения подтвердили, что уровень радиации на станции остается в пределах нормы.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что обвинения России в ударе по Чернобыльской АЭС являются провокацией перед конференцией в Мюнхене, и отметила, что такие действия Киева повторяются перед значимыми событиями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения в ударе российского дрона по Чернобыльской АЭС, подчеркнув, что такие действия противоречат политике России.

Украинские СМИ сообщали, что эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили факт взрыва на новом саркофаге Чернобыльской АЭС в ночь на 14 февраля.