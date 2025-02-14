Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
Песков отверг обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС
Песков назвал обвинения в ударе по Чернобыльской АЭС провокацией
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг обвинения в ударе российского дрона по Чернобыльской АЭС, заявив, что такие действия противоречат политике России.
Песков подчеркнул: «По поводу Чернобыля я не располагаю точной информацией. Знаю одно: не может быть и речи, чтобы наносились удары по каким-то объектам атомной инфраструктуры, инфраструктуры ядерной энергетики. Поэтому любые утверждения, что это было так, не соответствуют действительности».
Он добавил, что российские военные не занимаются такими действиями, передает ТАСС.
Песков также отметил, что обвинение киевского режима в адрес России является очередной провокацией или подтасовкой.
«Скорее всего, речь идет об очередной провокации, подтасовке. Это именно то, чем любит и иногда не гнушается заниматься киевский режим», – заявил он на брифинге.
Эти слова следует рассматривать как ответ на заявление украинской стороны, которая обвинила Россию в нанесении удара дронов по Чернобыльской атомной электростанции.
Как ранее писали украинские СМИ, эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге.