Было в нем что-то такое, от чего сжималось сердце. Нет, не жалобное, а наоборот. Какая-то гордость. Он не ныл, а скорее рассказывал – что вот такая развалина, поэтому и не на фронте со всеми, что там от меня толку. Хотя, в общем, по возрасту ему уже воевать поздновато было.0 комментариев
МАГАТЭ: Новый взрыв произошел на Чернобыльской АЭС
Эксперты МАГАТЭ сообщили о взрыве на новом саркофаге Чернобыльской АЭС
В ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор, но радиационная ситуация остается нормальной.
Эксперты Международного агентства по атомной энергии подтвердили, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, сообщает «Газета.ru». По словам представителей агентства, взрыв раздался около 1.50 по местному времени с саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком.
«Им сообщили, что в крышу НБК врезался БПЛА», – говорится в публикации украинского издания. При этом в МАГАТЭ добавили, что оболочка реактора не пострадала и уровень радиации в норме.
Специалисты агентства находились на Чернобыльской площадке в момент происшествия, что позволило оперативно оценить последствия инцидента. В МАГАТЭ отметили, что взрыв не повлиял на радиационный фон в районе станции.
Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать Запорожскую АЭС и Энергодар, пока Россия принимает меры по защите экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов.