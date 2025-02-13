За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
ВСУ нанесли 12 ударов по обеспечивающим безопасность МАГАТЭ машинам
Минобороны сообщило о 12 ударах ВСУ по колонне машин, которые обеспечивали безопасность с экспертов МАГАТЭ
Украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов, сообщило Министерство обороны.
По данным Минобороны, что ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин, которая обеспечивала безопасность экспертов МАГАТЭ. Атака произошла в среду, при этом использовались ударные беспилотники и артиллерия, передает ТАСС.
В Минобороны подчеркнули, что именно преднамеренные действия Киева стали причиной срыва ротации экспертов международного агентства, указав, что Москва выполнила все свои обязательства по обеспечению безопасности. Оборонное ведомство опубликовало кадры, подтверждающие применение ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне.
Ранее в МИД России сообщили, что ротация экспертов Секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.