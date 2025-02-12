МИД: ВСУ заблокировали ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Tекст: Валерия Городецкая

Плановая ротация экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, перенесенная с 5 на 12 февраля, вновь не состоялась, говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой, размещенном на сайте ведомства. Причиной стали провокационные действия украинской стороны, которая заблокировала движение специалистов.

Подчеркивается, что Россия обеспечила все условия для ротации, включая гарантии безопасности и инженерно-техническую подготовку. Однако утром 12 февраля движение экспертов было неожиданно остановлено ВСУ.

Российские военные ждали представителей Агентства в условленном месте под угрозой обстрелов украинских БПЛА. Ввиду ухудшения ситуации и высоких рисков было принято решение отозвать группу обеспечения ротации, при возвращении колонна подверглась ударам БПЛА и минометному обстрелу, что усугубило обстановку, сообщили в МИД.

По информации российского дипведомства, в это же время киевский режим предпринял попытку нападения на Запорожскую АЭС с использованием БПЛА. Один из беспилотников упал в 300 метрах от первого энергоблока станции.

«Своими действиями неонацистский режим в очередной раз продемонстрировал свою недоговороспособность и террористическую сущность», – указала Захарова. Она добавила, что Россия намерена работать с МАГАТЭ для безопасности работы представителей Агентства и нейтрализации угроз ЗАЭС.

Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов обвинил украинскую сторону во лжи о предоставлении гарантий безопасности для инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Также сообщалось, что инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на станции, ежедневно фиксируют взрывы возле нее.