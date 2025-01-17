МАГАТЭ сообщило о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС на фоне нестабильности

Tекст: Евгения Караваева

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы агентства ежедневно слышат взрывы вблизи Запорожской АЭС, передает ТАСС. По его словам, ситуация на переднем крае конфликта остается нестабильной, и инспекторы докладывают о множестве взрывов на близком и среднем расстоянии от станции.

«На ЗАЭС, где общая ситуация на переднем крае конфликта остается нестабильной, группа [инспекторов] МАГАТЭ ежедневно сообщала о многочисленных взрывах, в том числе на близком и среднем расстоянии от станции», – заявил Гросси.

Сложившаяся обстановка вызывает обеспокоенность, так как взрывы могут представлять угрозу для безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации и призывает обе стороны конфликта к сдержанности, чтобы предотвратить возможные катастрофические последствия для региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар, используя восемь беспилотников, но все они были сбиты. Москва призвала международное сообщество, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осудить атаки Киева на Энергодар и Запорожскую АЭС. Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России.