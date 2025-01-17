Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.15 комментариев
Гросси сообщил о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС
МАГАТЭ сообщило о ежедневных взрывах вблизи Запорожской АЭС на фоне нестабильности
Инспекторы МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, ежедневно фиксируют взрывы возле станции.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что инспекторы агентства ежедневно слышат взрывы вблизи Запорожской АЭС, передает ТАСС. По его словам, ситуация на переднем крае конфликта остается нестабильной, и инспекторы докладывают о множестве взрывов на близком и среднем расстоянии от станции.
«На ЗАЭС, где общая ситуация на переднем крае конфликта остается нестабильной, группа [инспекторов] МАГАТЭ ежедневно сообщала о многочисленных взрывах, в том числе на близком и среднем расстоянии от станции», – заявил Гросси.
Сложившаяся обстановка вызывает обеспокоенность, так как взрывы могут представлять угрозу для безопасности Запорожской АЭС. МАГАТЭ продолжает мониторинг ситуации и призывает обе стороны конфликта к сдержанности, чтобы предотвратить возможные катастрофические последствия для региона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар, используя восемь беспилотников, но все они были сбиты. Москва призвала международное сообщество, включая Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), осудить атаки Киева на Энергодар и Запорожскую АЭС. Введение США санкций против Запорожской атомной электростанции фактически является признанием принадлежности станции и Запорожской области к России.