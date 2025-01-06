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ВСУ попытались атаковать ЗАЭС восемью дронами
ВСУ предприняли попытку атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар, используя восемь беспилотников, но все они были сбиты, сообщает Минобороны.
В Telegram-канале ведомства указано, что ВСУ пытались атаковать Запорожскую АЭС и город Энергодар восемью ударными беспилотниками, все дроны были успешно сбиты средствами противовоздушной обороны.
В результате атаки жертв и разрушений на станции не было зафиксировано, а радиационная обстановка остается в норме.
По данным Минобороны, при падении одного из дронов произошел взрыв и возгорание на крыше учебно-тренировочного центра ЗАЭС. Несмотря на происшествие, персонал продолжает работу в штатном режиме.
В ноябре сообщалось, что российские военные обеспечили безопасность ротации миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции, несмотря на попытки киевского режима помешать этой операции.
Как заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, ситуация с внешним энергоснабжением ЗАЭС остается нестабильной из-за частых отключений линий электропередач.