МАГАТЭ сообщило о рисках энергоснабжения Запорожской АЭС

Гросси: Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС остается нестабильным из-за отключений линий

Tекст: Максим Попов

Гросси отметил, что обе оставшиеся линии электропередач, питающие станцию, часто отключаются, передает ТАСС.

«Запорожская АЭС не вырабатывала электроэнергию более двух лет. Все шесть ее энергоблоков находятся в состоянии холодного останова, но им по-прежнему требуется внешнее питание для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности», – сказал он.

По словам Гросси, это делает критически важным наличие стабильного и надежного электропитания для обеспечения безопасности на станции.

Напомним, в конце ноября на Запорожской АЭС отключили одну из двух высоковольтных линий электроснабжения.