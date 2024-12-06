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МАГАТЭ сообщило о рисках энергоснабжения Запорожской АЭС
Гросси: Внешнее энергоснабжение Запорожской АЭС остается нестабильным из-за отключений линий
Ситуация с внешним энергоснабжением Запорожской АЭС остается нестабильной из-за частых отключений линий электропередач, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.
Гросси отметил, что обе оставшиеся линии электропередач, питающие станцию, часто отключаются, передает ТАСС.
«Запорожская АЭС не вырабатывала электроэнергию более двух лет. Все шесть ее энергоблоков находятся в состоянии холодного останова, но им по-прежнему требуется внешнее питание для охлаждения реактора и других важных функций ядерной безопасности», – сказал он.
По словам Гросси, это делает критически важным наличие стабильного и надежного электропитания для обеспечения безопасности на станции.
Напомним, в конце ноября на Запорожской АЭС отключили одну из двух высоковольтных линий электроснабжения.