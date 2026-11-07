Свыше 300 тыс. абонентов ЛНР остались без света из-за атаки ВСУ

Более 300 тыс. абонентов ЛНР обесточены в результате атаки БПЛА ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Об этом сообщает правительство региона, передает ТАСС.

Уточняется, что без электроснабжения остались абоненты в южной и центральной частях республики. Никто из работников не пострадал.

В правительстве добавили, что сохраняется угроза повторных атак, энергетики приступят к ремонтно-восстановительным работам при первой возможности.

Координацией ликвидации последствий занимается штаб по обеспечению безопасности электроснабжения региона. Ситуацию контролируют глава ЛНР Леонид Пасечник и председатель правительства республики Алексей Самойлов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате ночной атаки украинских войск по энергетическому комплексу ЛНР полностью без электричества остались 14 муниципалитетов региона.

Массированная атака ВСУ на Луганск оставила без электроснабжения более 150 тыс. абонентов. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке украинских войск на энергетическую инфраструктуру региона.