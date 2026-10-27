Марочко: ВС России продвинулись вглубь обороны ВСУ у Вольнянки

Tекст: Катерина Туманова

Украинское командование безуспешно пытается стабилизировать фронт у населенного пункта Вольнянка в Запорожской области, но российские силы уже продвинулись вглубь обороны противника на данном участке.

«Украинское командование справиться с ситуацией у Вольнянки на данный момент попросту не может: стабилизация фронта у украинских боевиков не выходит на этом направлении ввиду того, что за последнее время мы довольно-таки серьезно продвинулись вглубь обороны противника», – сообщил Марочко ТАСС.

Из-за нехватки личного состава Киев пытается удержать позиции у освобожденных на минувшей неделе армией России Червоного Яра и Тимошевки при помощи беспилотников. Для проведения контратак украинское командование сформировало ударную группу из мобилизованных солдат и разместило ее у Вольнянки, сообщал ранее военный эксперт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Марочко сообщил об оживлении линии фронта у Степногорска в Запорожской области. Он также рассказал о высоких темпах наступления российских военных в этом регионе.