Одна из распространенных претензий в адрес России со стороны представителей политической элиты стран Центральной Азии – это то, что мы рассматриваем регион в первую очередь через вопрос о собственной безопасности. Находясь в Таджикистане, Узбекистане и Киргизии, видишь, что эти государства переживают период бурного экономического развития. Однако сам по себе рост в экономике не является гарантией спокойствия в долгосрочной перспективе.9 комментариев
Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России
Генсек ООН Гутерриш выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен увеличением числа погибших и раненых среди мирных жителей России в результате участившихся ударов украинских военных, заявил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь также глубоко обеспокоен ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся атак украинских вооруженных сил на территории Российской Федерации, включая недавние атаки в районе Петербурга», – цитирует Дюжаррика РИА «Новости».
В четверг посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник сообщил о 10 тыс. пострадавших от атак ВСУ россиянах с начала года.
В среду экс-аналитик ЦРУ Джонсон обвинил Запад в сокрытии ударов ВСУ.
Во вторник Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю.