Генсек ООН выразил обеспокоенность ростом числа жертв атак ВСУ в России

Трутнев пообещал не бросать Дальний Восток

Tекст: Валерия Городецкая

Политик заверил, что не собирается оставлять начатые в макрорегионе проекты, передает РИА «Новости». «Я могу только одно сказать: я горжусь тем, что уже более 20 лет работаю в команде Владимира Владимировича Путина», – сказал Трутнев.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не бросит ли он Дальний Восток, полпред отметил, что ему некуда деться от этой работы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин представил к госнаграде покинувшего пост вице-премьера Трутнева.

В прошлом месяце Трутнев сообщил о масштабном участии бизнеса в Восточном экономическом форуме.