Снятием санкций Трамп еще раз показал, что единого западного фронта против России уже не существует, а попытки Киева и Европы его восстановить, подключив США к жесткому давлению на Москву, терпят крах.4 комментария
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон обвинил Запад в сокрытии ударов ВСУ
Западные страны и мировые СМИ намеренно скрывают факты атак украинских беспилотников на мирное население в России, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон на неформальной встрече членов СБ ООН по формуле Арриа.
«Задайтесь вопросом: почему никто не обращает внимания на гражданское население, которое погибает в России от ударов дронов? Кризис сопровождается изощренной кампанией по дезинформации, цель которой – возложить всю вину на Россию и снять ее с Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
Джонсон подчеркнул, что статистика расхода боеприпасов и числа жертв опровергает заявления о якобы ведущейся Россией кампании по истреблению мирных жителей.
По его словам, Москва целенаправленно следует принципу ненанесения ударов по гражданскому населению на Украине.
Бывший аналитик ЦРУ добавил, что западные делегации и мировые СМИ на протяжении четырех лет конфликта используют один и тот же шаблонный тезис об ударах России по мирным гражданам, тем самым подменяя реальные факты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года, добавив, что еще 72 ребенка с начала года погибли от преднамеренных ударов ВСУ.
Украинские боевики 13 октября целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском. При ударе один мирный житель погиб.