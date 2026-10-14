Tекст: Катерина Туманова

«Задайтесь вопросом: почему никто не обращает внимания на гражданское население, которое погибает в России от ударов дронов? Кризис сопровождается изощренной кампанией по дезинформации, цель которой – возложить всю вину на Россию и снять ее с Украины», – приводит его слова РИА «Новости».

Джонсон подчеркнул, что статистика расхода боеприпасов и числа жертв опровергает заявления о якобы ведущейся Россией кампании по истреблению мирных жителей.

По его словам, Москва целенаправленно следует принципу ненанесения ударов по гражданскому населению на Украине.

Бывший аналитик ЦРУ добавил, что западные делегации и мировые СМИ на протяжении четырех лет конфликта используют один и тот же шаблонный тезис об ударах России по мирным гражданам, тем самым подменяя реальные факты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посол Мирошник сообщил о гибели более 9 тыс. мирных граждан от рук ВСУ с 2022 года, добавив, что еще 72 ребенка с начала года погибли от преднамеренных ударов ВСУ.

Украинские боевики 13 октября целенаправленно обстреляли колонну с беженцами под Купянском. При ударе один мирный житель погиб.