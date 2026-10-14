Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Песков переадресовал вопросы об атаке на дата-центр Сбербанку
Песков отказался комментировать атаку беспилотников на дата-центр Сбербанка
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю нечего добавить к комментарию Сбербанка об атаке беспилотников на его дата-центр в Саратовской области.
«Был комментарий самого Сбербанка, здесь нечего добавить», – заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает РИА «Новости».
В среду губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке беспилотников на Балаково. Первый зампред Сбербанка Александр Ведяхин уточнил, что дроны пытались ударить по Центру обработки данных, однако все системы банка продолжили работать штатно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду сервисы Сбербанка продолжили работу без сбоев после атаки беспилотников на дата-центр в Балакове.
В мае Госдума разрешила инкассаторам и охране банков сбивать дроны.
В прошлом году «Сбер» сообщил о трех мощных DDoS-атаках во время Восточного экономического форума.