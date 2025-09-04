Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.0 комментариев
Сбер сообщил о трех мощных DDoS-атаках на ВЭФ
Сайты Восточного экономического форума подверглись трем крупным DDoS-атакам за двое суток, однако автоматизированные системы успешно отразили все попытки взлома, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в кулуарах Восточного экономического форума.
По его словам, Восточный экономический форум подвергся трем крупным DDoS-атакам за последние двое суток, передает ТАСС. Кузнецов сообщил, что все атаки были успешно отражены в автоматическом режиме.
По словам Кузнецова, «у ВЭФ надежная защита, работают хорошие команды. За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки, которые были отражены в автоматизированном режиме, и 24 инцидента, которые также были хеджированы. Ресурсы надежно защищены на всех крупных мероприятиях».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба сообщила о масштабных DDoS-атаках из-за границы на свои сервисы. Роскомнадзор подсчитал, что с марта 2024 года на российские интернет-ресурсы было отражено более 6,5 тыс. DDoS-атак. В день проведения акции «Тотальный диктант» сайт мероприятия подвергся масштабным DDoS-атакам.