Сбер сообщил о трех мощных DDoS-атаках на ВЭФ

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, Восточный экономический форум подвергся трем крупным DDoS-атакам за последние двое суток, передает ТАСС. Кузнецов сообщил, что все атаки были успешно отражены в автоматическом режиме.

По словам Кузнецова, «у ВЭФ надежная защита, работают хорошие команды. За последние двое суток было три мощных DDoS-атаки, которые были отражены в автоматизированном режиме, и 24 инцидента, которые также были хеджированы. Ресурсы надежно защищены на всех крупных мероприятиях».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Федеральная налоговая служба сообщила о масштабных DDoS-атаках из-за границы на свои сервисы. Роскомнадзор подсчитал, что с марта 2024 года на российские интернет-ресурсы было отражено более 6,5 тыс. DDoS-атак. В день проведения акции «Тотальный диктант» сайт мероприятия подвергся масштабным DDoS-атакам.