В Адыгее арестован мужчина, готовивший теракт в школе

Майкопский суд заключил под стражу обвиняемого в подготовке теракта в школе

Tекст: Тимур Шайдуллин

Майкопский городской суд Республики Адыгея арестовал подозреваемого в подготовке террористического акта в школе, передает ТАСС. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов республики, мужчину задержали ранее, и теперь он будет находиться под стражей до 28 февраля включительно.

Другие подробности дела и информация о мотивах и обстоятельствах не приводятся. Оперативные службы продолжают расследование.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.

Сотрудники спецслужбы задержали у территории школы мужчину из одной из стран Центральной Азии. Подозреваемый поддерживал запрещенную в России международную террористическую организацию. Мужчина был пойман на стадии подготовки преступления.

До этого задержанный рассказал о планах поджечь елку в одной из местных школ с помощью приготовленных им зажигательных смесей.