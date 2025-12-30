В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Майкопский суд заключил под стражу обвиняемого в подготовке теракта в школе
В Майкопе арестован мужчина, подозреваемый в подготовке террористического акта в одной из местных школ, под стражей он пробудет до 28 февраля.
Майкопский городской суд Республики Адыгея арестовал подозреваемого в подготовке террористического акта в школе, передает ТАСС. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов республики, мужчину задержали ранее, и теперь он будет находиться под стражей до 28 февраля включительно.
Другие подробности дела и информация о мотивах и обстоятельствах не приводятся. Оперативные службы продолжают расследование.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.
Сотрудники спецслужбы задержали у территории школы мужчину из одной из стран Центральной Азии. Подозреваемый поддерживал запрещенную в России международную террористическую организацию. Мужчина был пойман на стадии подготовки преступления.
До этого задержанный рассказал о планах поджечь елку в одной из местных школ с помощью приготовленных им зажигательных смесей.