ФСБ предотвратила теракт против школьников в Адыгее
Федеральная служба безопасности России предотвратила попытку совершения теракта в отношении школьников в Адыгее.
По данным Центра общественных связей ФСБ, на этапе подготовки преступления был задержан гражданин одной из стран Центральной Азии, поддерживающий запрещенную в России международную террористическую организацию, передает ТАСС. Подозреваемого задержали у территории учебного заведения.
При осмотре автомобиля, который находился возле школы, сотрудники ФСБ обнаружили десять бутылок с самодельной зажигательной смесью, два тактических ножа и флаг террористической организации.
В апреле ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка.