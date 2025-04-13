Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.18 комментариев
ФСБ предотвратила теракт в школе Донецка
Подросток из Донецка планировал теракт под влиянием движения «Колумбайн»
В Донецке подросток планировал теракт в школе под влиянием под влиянием запрещенного в РФ террористического движения «Колумбайн*», но ФСБ удалось его предотвратить, обнаружив инструкции для изготовления взрывных устройств.
ФСБ пресекла попытку совершения теракта в одной из школ Донецка, сообщает ТАСС. Ученик школы, находясь под влиянием запрещенного в России движения «Колумбайн*», планировал изготовить и взорвать два самодельных взрывных устройства в здании учебного заведения. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ФСБ нашли в его мобильных устройствах инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также экстремистский и террористический контент.
Пресс-служба регионального управления ФСБ подтвердила, что родители школьника привлечены к административной ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего. В отношении подростка продолжаются оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств происшествия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских», а также предотвратила теракт в административном здании в Москве. Ранее ФСБ задержала жителя Крыма за подготовку поджога мечети.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ