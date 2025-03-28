Страх дружбы с Америкой, Китаем и с кем угодно еще – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать ее почаще.2 комментария
ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских»
ФСБ задержала жителя Десногорска за призывы «убивать русских семьями»
Житель Десногорска был задержан за публичные призывы истреблять русское население целыми семьями, которые он распространял в проукраинских сообществах одного из мессенджеров на фоне своей неприязни к СВО, сообщает УФСБ по региону.
УФСБ по региону сообщает, что житель Смоленской области, город Десногорск, задержан за призывы к насилию в отношении русских семей, передает ТАСС.
Мужчина, выступая против проведения специальной военной операции, вступил в различные проукраинские и эмигрантские сообщества в одном из мессенджеров.
По информации из УФСБ, злоумышленник открыто поддерживал высказывания о применении насилия против русских, в том числе предлагал истреблять их семьями, начиная с детей и заканчивая пожилыми. После задержания он объяснил свои намерения ненавистью к российскому народу.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы, подчеркивают в УФСБ.
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