Страх дружбы с Америкой, Китаем и кем угодно ещё – обратная сторона нашего традиционного понимания дружбы. Это страх того, что на очередном празднике дружбы мы опять потеряем меру. Впрочем, есть у русских и поговорка: «Дружба дружбой, а табачок врозь». Надо вспоминать её почаще.0 комментариев
Житель Алтайского края получил 17 лет за госизмену
Жителя Новоалтайска приговорили за госизмену и участие в террористической организации
Житель Новоалтайска получил 17 лет лишения свободы за госизмену и сотрудничество с террористической организацией: он записал видеоприсягу для участия в конфликте на Украине на стороне ВСУ.
Жителя Алтайского края приговорили к 17 годам лишения свободы за государственную измену и участие в деятельности террористической организации, передает РИА «Новости».
В пресс-службе управления ФСБ по региону сообщили, что мужчина из Новоалтайска, 1991 года рождения, добровольно связался с представителем террористической организации для участия в вооруженном конфликте на стороне Украины. Для подтверждения своих намерений он записал и отправил видеозапись с присягой через интернет.
В дальнейшем мужчина неоднократно выражал желание выехать из России, чтобы помочь противнику в составе террористической организации. В ходе исполнения заданий «куратора» он собирал информацию о военнослужащих и местах дислокации воинских частей региона, передавая ее через электронную почту представителям запрещенного объединения.
Суд признал обвиняемого виновным и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы, из которых первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть срока – в колонии строгого режима. Мужчина осужден по ч. 2 ст. 205.5 и ст. 275 Уголовного кодекса России, которые предусматривают ответственность за участие в деятельности террористической организации и государственную измену.
Напомним, на этой неделе ФСБ задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину. Ранее в московском регионе был задержан Эльдар Марченко, который, по данным Следственного комитета и ФСБ, передал в 2023 году украинским спецслужбам координаты для удара беспилотниками по аэродрому Курска.