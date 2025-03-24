  • Новость часаРоссийская и американская делегации в Эр-Рияде начали переговоры по Украине
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    Александр Дюков Александр Дюков Блогер Апачев в Судже выдал комбо из негатива

    Написать нехорошие слова на вражеском здании может воевавший, с боем пробившийся солдат. И его все поймут и простят. А когда что-то пишет упитанный гражданский, проездом на фронте – это вызывает негатив.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Наступление мира не даст России расслабиться

    Никакого ликования по поводу возможного мира не будет. Настанет строгое, сосредоточенное время, за которое страна постарается решить проблемы, накопившиеся в период СВО. Это будет время мирной мобилизации.

    16 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Европа склонит Америку к общей борьбе с Россией

    Вопреки распространенному стереотипу, Европа совсем не всегда следовала за США в своей внешней политике. Просто сейчас их разногласия распространились на Россию – а раньше против нашей страны они выступали единым фронтом. К сожалению, у Евросоюза очень большие шансы переубедить Вашингтон и вернуть американцев на антироссийские рельсы.

    17 комментариев
    24 марта 2025, 10:48 • Новости дня

    ФСБ задержала сотрудника надзорного органа за госизмену

    ФСБ задержала сотрудника контрольно-надзорного органа РФ за госизмену

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ России задержала сотрудника одного из контрольно-надзорных органов по обвинению в государственной измене после передачи данных на Украину.

    Как передает ТАСС, сотрудник центрального аппарата одного из контрольно-надзорных органов России был задержан за государственную измену. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что задержанный подозревается в сотрудничестве с представителями Украины на конфиденциальной основе.

    По данным следствия, в 2024 году задержанный передал украинской стороне информацию о проводимых в России работах для защиты объектов промышленности и энергетики, а также о дислокации подразделений Вооруженных сил на приграничных территориях. В ФСБ сообщили, что эта деятельность была направлена против безопасности Российской Федерации.

    По словам источника в ФСБ, сотрудник действовал по собственной инициативе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ задержала жительницу Крыма за сбор данных о военных объектах. Житель Люберец получил 19 лет за подготовку диверсии по заданию ВСУ. ФСБ также задержала жителя Керчи за госизмену.


    21 марта 2025, 11:50 • Новости дня
    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»

    Эксперт Юшков сравнил уничтожение Украиной ГИС «Суджа» с подрывом «Северных потоков»

    Юшков объяснил, почему ВСУ взорвали ГИС «Суджа»
    @ Кадр из видео

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Игорь Юшков. В ночь на пятницу ВСУ взорвали газоизмерительную станцию «Суджа» в Курской области.

    «Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» является точкой входа магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород с территории России на Украину. Через нее ранее российский газ шел в Европу. С 1 января 2025 года транзит остановлен», – напомнил Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

    Однако, добавил он, труба была под давлением, в ней оставался газ. Этим и объясняется огромный факел после удара ВСУ. Действия украинской стороны собеседник связывает с двумя факторами. Во-первых, это продолжение курса Киева по уничтожению инфраструктуры при отступлении.

    «Противник до сих пор не предпринимал атак на ГИС, потому что он контролировал Суджу. Сейчас, когда ВС России освободили город, на Украине, видимо, испугались, что труба может быть использована российскими силами для операции, похожей на «Поток», – иронично отметил эксперт.

    Впрочем Юшков добавил: повторить маневр нашим бойцам было бы сложнее из-за отсутствия эффекта неожиданности. «Поэтому взрывать ГИС, чтобы предотвратить возможные действия ВС России, глупо», – считает аналитик. По его оценкам, вероятной причиной удара стали политические мотивы. «В действиях противоборствующей стороны можно усмотреть определенный сигнал европейцам», – уточнил он.

    «Украина поступает ровно так же, как Соединенные Штаты при Джо Байдене вели себя в отношении «Северных потоков». Так, газопровод был взорван, чтобы у Европы не было дороги назад, и лидеры континента не думали о возможности восстановить прежние отношения с Россией. Если препятствием к исполнению задуманного служит наличие газопровода, его просто убирают из уравнения», – детализировал собеседник.

    На этом фоне Юшков напомнил недавние ультиматумы Братиславы к ЕС: восстановить транзит газа или Словакия будет блокировать решения объединения по украинскому вопросу. «Взорвав ГИС «Суджа», на Банковой могут заявить, что газопровод неисправен и пустить газ они попросту не могут», – допустил спикер.

    При этом специалист напомнил об идее США по энергетическому перемирию в зоне СВО, которую поддержал Владимир Путин и которую вполне мог не принять Зеленский. «Россия подтвердила, что не будет наносить ударов по украинской энергоинфраструктуре. Со стороны Киева четких заявлений сделано не было. Я не удивлюсь, если на Украине ответственность за удар по ГИС переложат на Москву», – заключил Юшков.

    Ранее ВСУ, предположительно, ударили по газоизмерительной станции «Суджа» на границе России и Украины, через которую российский газ шел в Европу. Блогер Юрий Подоляка предположил, что украинские военные подорвали станцию перед отходом, поскольку у них стало меньше сил для удержания территории. Официальной информации об атаке пока нет.

    Напомним, в ночь на 19 марта Украина атаковала нефтебазу в районе кубанской станицы Кавказской после публичного оглашения результатов телефонного разговора лидеров России и США. Кремль назвал это саботажем достигнутых соглашений.

    Пожар на нефтебазе тушат уже несколько дней. «Из-за разгерметизации горящего резервуара произошел взрыв нефтепродуктов и выброс горящей нефти. В результате повреждены три единицы техники, пострадали двое пожарных», – сообщили в оперативном штабе.

    18 марта в ходе переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа были достигнуты договоренности об энергетическом перемирии в зоне СВО сроком на 30 дней. Данную инициативу предложил президент США. Российский лидер поддержал предложение, распорядившись прекратить удары по объектам электрогенерации на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, может ли Трамп принудить Зеленского к выполнению договоренностей.

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    22 марта 2025, 03:12 • Новости дня
    Спецпосланник Трампа: Украина согласилась на президентские выборы

    Стивен Уиткофф заявил о согласии Украины на проведение президентских выборов

    Tекст: Денис Тельманов

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов, о чем он сообщил в интервью Такеру Карлсону.

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф, выступая в интервью у американского журналиста Такера Карлсона, заявил о согласии руководства Украины на проведение президентских выборов, пишет ТАСС.

    Карлсон напомнил о позиции России, согласно которой текущий лидер Украины не избран, что делает невозможным заключение соглашений с этой страной. В ответ на вопрос журналиста о вероятности проведения выборов Уиткофф подтвердил: «Да, они состоятся. Они [руководство Украины] уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут».

    Кроме того, Уиткофф отметил изменения в отношении Украины к вопросу членства в НАТО, заявив, что президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак в значительной степени признали невозможность вступления страны в альянс. По его словам, это признание стало результатом их осознания текущей международной обстановки.

    Также Уиткофф высказался о возможном введении в течение следующей недели моратория на боевые действия в Черном море между Украиной и Россией. Он подчеркнул, что обе стороны продолжают обстреливать корабли друг друга, но соглашение о прекращении огня может быть достигнуто после обсуждения некоторых деталей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Украину не приглашают в НАТО из-за отсутствия поддержки со стороны США.

    Вашингтон декларировал дипломатическую победу, сообщив, что Украина готова на немедленное перемирие, и «теперь мяч на стороне Москвы», что стало итогом переговоров делегаций Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии и фактически капитуляцией Киева перед США.

    Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность к диалогу с президентом России Владимиром Путиным, но подчеркнул, что обсуждение должно состояться при согласии украинского лидера Владимира Зеленского и европейских партнеров.

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    23 марта 2025, 16:40 • Видео
    Позор и поражение Каи Каллас

    План главного евродипломата Каи Каллас по срочному обеспечению Украины новым пакетом военной помощи полностью провалился. Это не значит, что Европа окончательно отказалась финансировать конфликт. Это значит, что настало время для унижения Каи Каллас.

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    21 марта 2025, 21:24 • Новости дня
    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»

    СМИ: ВСУ взорвали трубу газопровода на ГИС «Суджа» динамитом

    Назван способ подрыва ВСУ трубы газопровода на ГИС «Суджа»
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска заминировали газовую трубу на ГИС «Суджа», использовав динамит, в результате чего поврежден один из отрезков 30-метрового участка, а остаточный газ внутри трубы загорелся, сообщили СМИ.

    Украинские войска заминировали газовую трубу на газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» с использованием динамита, передает RT.

    Взрывом был поврежден один из 30-метровых отрезков трубы. На участке, где произошел подрыв, находится четыре трубы, которые ведут на Украину и разветвляются на разные направления.

    Взорванная ветка называется «Прогресс», она предназначена для поставок газа в Европу. В результате инцидента целыми остались только две трубы, которые идут в направлении Киева. Сообщается, что внутри взорванной трубы находился остаточный газ, который и загорелся после взрыва.

    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив президента США Дональда Трампа. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва станции.

    Дмитрий Песков отверг заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла газораспределительную станцию в Судже. Эксперты назвали подрыв ГИС «Суджа» признанием Украины в собственной недоговороспособности.

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    22 марта 2025, 15:22 • Новости дня
    WSJ: Операция «Поток» в Курской области вызвала панику в рядах ВСУ

    WSJ сообщила о панике в рядах ВСУ из-за операции «Поток» и приказах командиров отступить

    Tекст: Вера Басилая

    После успеха российской операции «Поток» в Судже Курской области украинские командиры отдали приказ отступать без подтверждения старших офицеров, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

    Операция «Поток» вызвала настоящую панику в рядах Вооруженных сил Украины. После того как российские вооруженные силы прошли по газопроводу вблизи Суджи и прорвали украинские линии, ситуация для украинских войск стала критической, пишет The Wall Street Journal.

    Несмотря на заявления украинских властей о контроле над ситуацией, старший сержант ВСУ Зенон Дашак и другие военные рассказали о волнениях в рядах украинских войск. Отмечается, что некоторые командиры приказали своим подчиненным отступать до получения приказов от вышестоящих офицеров.

    Паника среди украинских военных усугубилась после того, как российские войска прорвались в Суджу через газовую трубу 8 марта .Украинская армия сообщала, что предотвратила попытку ВС России атаковать, однако, по словам солдат, это лишь усилило чувство неуверенности и хаоса в их рядах.

    Результатом этой паники, как пишет WSJ, стало решение некоторых полевых командиров отозвать своих солдат на более безопасные позиции до получения дальнейших инструкций от старших командиров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, более 600 российских военнослужащих успешно прошли через газовую трубу в тыл ВСУ в Судже, что стало неожиданностью для противника и помогло развитию российского наступления в Курской области.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что участники операции «Поток» будут награждены. В российских силовых структурах сообщили, что Киев запрещал отступать из Суджи украинским военным, угрожая репрессировать их семьи.

    Украинские военные описали отступление из Курской области как катастрофу и провал фронта, они сравнили его с фильмами ужасов.

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    21 марта 2025, 22:55 • Новости дня
    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты

    Полковник ДНР Басурин: Неонацисты из «Азова» и других нацбатов заинтересованы в срыве мирных договоренностей

    Полковник ДНР: Взорвать ГИС «Суджа» могли неподконтрольные Зеленскому неонацисты
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Подрыв газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области стал отчаянным шагом противников установления мира. Среди них – члены нацбатов. Эти формирования неподвластны Владимиру Зеленскому и творят все, что им вздумается, сказал газете ВЗГЛЯД полковник ДНР Эдуард Басурин.

    «Взрыв газоизмерительной станции (ГИС) "Суджа" выгоден тем, кто не заинтересован в наступлении мира. Вероятно, здесь замешаны Британия и отчасти Польша. Нельзя забывать и о так называемых нацбатах», – считает полковник ДНР Эдуард Басурин, который стоял у истоков становления республики.

    «В первую очередь это неонацисты из "Азова" (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и целого ряда других организаций. Они представляют собой значимую не только военную, но политическую силу, с которой пытались заигрывать украинские власти и при Порошенко, и при Зеленском», – добавляет он.

    В данном контексте собеседник вспоминает опыт экс-президента республики Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). «Он много работал над тем, чтобы сблизиться с нацбатами, но в какой-то момент осознал всю мощь их влияния и попытался дистанцироваться. Сегодня Владимир Зеленский наступает на грабли своего предшественника», – поясняет полковник.

    «Когда в мае 2022 года члены полка сдались после блокады "Азовстали", он обещал сделать все возможное, чтобы каждый из них смог вернуться в страну. При этом сами ВСУ наносили ракетные удары по СИЗО в Еленовке, где их содержали. Я лично приезжал туда и видел осколки украинских ракет», – рассказал Басурин.

    После того случая у «Азова» сформировалась ненависть по отношению к Зеленскому, подчеркивает спикер. «В том  числе и поэтому они заинтересованы в срыве договоренностей. Однако сами по себе они ничего не представляют, так как тоже зависят от внешней поддержки со стороны тех, кто заинтересован в срыве мира: это прежде всего Британия и часть элит в США», – говорит он.

    Басурин напомнил, что после заключения договоренностей между лидерами США и России об отказе от ударов по энергетической инфраструктуре сроком на 30 дней «в ту же ночь был прилет в Краснодарский край по нефтебазе». «Зеленский сразу же прибег к глупым оправданиям», – акцентирует спикер.

    «Затем состоялся его разговор с главой Белого дома, после чего он согласился следовать данному соглашению. Это в его стиле: вечно откладывать принятие важных решений, ожидая указки сверху. Он ведь и до скандальной встречи с президентом Штатов приезжал в Ирландию, видимо, для консультаций», – добавил он.

    По словам Басурина, противники полного перемирия на Украине будут задействовать любые силы и средства не только на территории страны, но и за ее пределами. Спикер отмечает, что обуздание сил, не желающих окончания боевых действий, станет сложной задачей для Трампа. При этом обвинения России в неготовности следовать договоренностям он называет смехотворными.

    «Москва всегда выполняла взятые на себя обязательства, еще с 2014 года в Донбассе. Мы в ДНР видели, как миссия ОБСЕ, которая должна была сохранять мир, играла на стороне Украины, но в итоге мы смогли доказать нашу правоту. Поэтому мы все равно будем добиваться своего. Да, это будет тяжело и долго, но все равно мы выясним, кто был причастен к взрыву на ГИС "Суджа"», – подчеркнул Эдуард Басурин.

    Ранее ВСУ подорвали  ГИС «Суджа». Объект расположен в Курской области, всего лишь в нескольких сотнях метров от границы с Украиной. В Минобороны произошедшее назвали «намеренной провокацией», совершенной с целью дискредитации мирных инициатив президента США. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по статье о совершении теракта.

    По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, действия ВСУ наглядно демонстрируют цену заверений Владимира Зеленского и его команды в контексте договоренностей о 30-дневном энергетическом перемирии, передает ТАСС.

    Позже в интервью журналисту Павлу Зарубину Песков добавил: «Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевским властям». Кроме того, представитель Кремля прокомментировал заявления Киева о том, что Россия якобы сама обстреляла станцию. Данные обвинения он назвал «абсурдными»

    Подрыв ГИС «Суджа» – не первый случай пренебрежения ВСУ к ранее оговоренному режиму. Двумя днями ранее украинские БПЛА атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, обеспечивающую перевалку топлива из железнодорожных цистерн в систему Каспийского трубопроводного консорциума. В результате действий противника возник пожар площадью в 10 тыс. кв. метров.

    При этом удар был совершен через несколько часов после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, в ходе которого глава Белого дома выдвинул предложение об отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Российский лидер согласился с инициативой и дал военным соответствующий приказ.

    После этого российская армия сбила семь собственных ударных БПЛА, запущенных для поражения энергетических объектов в Николаевской области. Шесть из них были ликвидированы ЗРПК «Панцирь», еще один – дежурным истребителем Воздушно-космических сил. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему удар по «Судже» доказывает недоговороспособность офиса Зеленского.

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    23 марта 2025, 08:15 • Новости дня
    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным

    Одесское подполье заявило о готовности выявлять дислокации французских военных

    Одесское подполье пригрозило противодействием французским военным
    @ Michael Runkel/imagebroker/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одесское подпольное движение «Stop Grave» объявило о намерении выявлять позиции французских сил в случае их прибытия в регион, что, по их словам, станет возможным из-за слабой деятельности СБУ.

    Как сообщает РИА «Новости», пророссийское подполье в Одессе заявило о готовности противодействовать французским военным в случае их прибытия в город. Представитель движения «Stop Grave» отметил, что их сеть будет задействована для выявления мест дислокации солдат, если они будут направлены в Одессу. Он подчеркнул, что из-за слабой активности местного отделения СБУ, которое сосредоточено на малом криминале, их действия могут быть успешными.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien выразил намерение европейских стран направить военных на Украину в качестве миротворцев и инструкторов без согласия России. Он заявил о планах отправить несколько тысяч военнослужащих в ключевые районы для реализации программ подготовки и демонстрации поддержки.

    Представитель одесского подполья скептически отнесся к заявлениям Макрона, отметив, что изначально речь шла о 30 тыс. человек, затем число уменьшилось до 10 тыс. Он добавил, что такие заявления направлены на срыв мирных переговоров, и выразил соболезнования иностранным наемникам, которые могут прибыть в Одессу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подполье сообщило о взрывах на тренировочной базе ВСУ в Одесской области. Также поразили судно с британскими наемниками ВСУ в Одессе. Подполье также сообщило о ликвидации цеха по изготовлению масксетей для ВСУ в Одессе.

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    23 марта 2025, 02:51 • Новости дня
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    Уиткофф заявил о попавших в «ловушку» солдатах ВСУ в Курской области
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области украинские войска оказались в критическом положении, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф.

    В интервью Такеру Карлсону Уиткофф заявил, что вооруженные силы Украины в регионе «окружены». «Это факт», – приводит его слова РБК.

    Он подчеркнул, что ВСУ оказались «в ловушке». Как заявил Уиткофф, речь идет о «серьезной ситуации на поле боя».

    Напомним, Уиткофф заявил, что США считают статус регионов, присоединившихся к России, центральным вопросом в конфликте на Украине. Также Уиткофф подтвердил, что руководство Украины согласилось на проведение президентских выборов.

    Коментарии (6)
    21 марта 2025, 15:16 • Новости дня
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    Минобороны показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский военнослужащий, сбежавший из Курской области, пытался притворяться кустом, но его заметили российские операторы беспилотников, сообщило Министерство обороны России в пятницу.

    Операторы дронов заметили украинского военного в Сумской области в ходе воздушной разведки, он пользовался кустом для маскировки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Министерство опубликовало соответствующее видео. В ролике запечатлен бегущий по грунтовой дороге между пустыми полями «куст». Запись сделана в дневное время суток.

    Напомним, за последнюю неделю ВС России освободили три населенных пункта в Курской и Запорожской областях.

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    23 марта 2025, 16:50 • Новости дня
    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине

    Политолог Ткаченко: ЕС пытается вбить клин между РФ и КНР темой использования китайских миротворцев на Украине

    Эксперт объяснил интерес ЕС к использованию китайских миротворцев на Украине
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Активизация диалога России и США, а также намерения Дональда Трампа развязать вторую торговую войну с КНР толкают Пекин к наращиванию связей с Европой. Теоретически, ЕС может воспользоваться этим для разрушения отношений России и Китая, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее немецкие СМИ сообщили, КНР якобы обсуждает с ЕС размещение военных в составе миротворческого контингента на Украине.

    «Заметка Welt может быть попыткой ЕС рассорить Россию и Китай. Однако не стоит исключать, что подобные консультации между Пекином и Брюсселем действительно проводятся на случай постепенного урегулирования конфликта на Украине», – сказал Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «В частности, Китай несколько лет пытался продвигать собственные мирные инициативы по конфликту на Украине. Многие предложения Поднебесной казались России в целом приемлемыми. Однако возможная нормализация диалога Москвы и Вашингтона отвела усилия Пекина на второй план», – рассуждает он.

    «Поэтому для КНР было бы логично присоединиться к намерениям ЕС разместить на Украине миротворческий контингент, чтобы остаться в фарватере дипломатического урегулирования конфликта», – акцентирует эксперт.

    «Однако Москва в рамках СВО стремится исключить появление на территории Украины зарубежных войск и их инфраструктуры. Поэтому возможные действия Пекина могут оказаться для нас непонятными», – добавляет он.

    «Но и Китай сейчас находится в противоречивом положении. Россия долгое время была единственной великой державой, с которой КНР поддерживала стабильные контакты. Активизация диалога Москвы и Вашингтона создает для Китая необходимость нарастить связи с Европой. Это же диктуют и намерения Трампа развязать против Пекина вторую торговую войну», – полагает собеседник.

    «С другой стороны, ЕС не желает переводить отношения с КНР в дружественное русло. Глава Еврокомиссии Урсула фон деря Ляйен продолжает использовать в своей риторике антикитайские заявления. Поэтому для Брюсселя вопрос привлечения военного контингента из Китая может быть лишь инструментом разрушения отношений Москвы и Пекина. Нашим дипломатам необходимо об этом помнить», – заключил Ткаченко.

    Ранее стало известно, что Китай якобы обратился к ЕС с готовностью разместить собственных военных в составе европейского миротворческого контингента на Украине. Как сообщает немецкое издание Welt, речь идет о «коалиции желающих», о необходимости создании которой заявил британский премьер Кир Стармер.

    Отмечается, что подобный шаг способен «потенциально способствовать приему Россией миротворцев». Несмотря на это, представитель «дипломатических кругов» в Брюсселе все равно называет данный вопрос «деликатным». Таким образом, в настоящий момент в ЕС до сих пор проверяется желательность участия КНР в инициативе.

    Напомним, о формировании «коалиции желающих» было объявлено по итогам саммита европейских государств в Лондоне еще в начале марта. Уже тогда Стармер подчеркнул, что объединение будут возглавлять Британия и Франция. Планируется, что первый съезд участников формата состоится уже в ближайшее время.

    До этого гонконгская газета South China Morning Post писала, что КНР может отправить миротворческий контингент на Украину, если это будет необходимо после достижения договоренности о прекращении огня. Как отмечал Чжоу Бо, старший научный сотрудник Центра международной безопасности и стратегии китайского Университета Цинхуа и бывший полковник армии страны, данный шаг будет возможным, если в состав коалиции войдут другие государства, не являющиеся членами НАТО.

    Коментарии (11)
    23 марта 2025, 22:47 • Новости дня
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    Поветкин вызвал на ринг рэпера Апачева за хамство в Судже
    @ Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Российский боксер Александр Поветкин, уроженец Курска, возмутился вандализмом блогера и рэпера Акима Апачева в Судже, а также его хамством в адрес местных жителей.

    «Как курянин и почетный гражданин Курской области возмущен ситуацией с блогером Апачевым и его «творчеством» в Судже», – заявил Поветкин в Telegram.

    Поветкин счел недопустимым «изрисовывать стены» в Судже «матерными граффити, а потом провоцировать местных жителей, чтобы те приехали в простреливаемую зону и закрасили рисунки». Еще сильнее его возмутили попытки Апачева «забивать стрелки местным жителям, да к тому же женщинам», которые критиковали действия рэпера.

    Поветкин выразил поддержку врио губернатора Курской области Александру Хинштейну, а также бросил «вызов» Апачеву. «Если такой смелый, приезжай и попробуй выстоять хотя бы секунд 30», – заявил Поветкин.

    По его словам, он готов «объяснить» рэперу, как следует вести себя по отношению «к месту, где гибли наши люди и где земля пропитана кровью наших бойцов-освободителей». «А забивать встречи для разборок с женщинами – удел трусов и слабаков», – заявил боксер.

    Тем временем сам Апачев опубликовал в соцсетях видеообращение, в котором заявил, обращаясь к жителям Курской области, что «никого не хотел обидеть своими граффити». Он заявил, что таким образом пытался «поддержать» российских военных, которым приходится видеть в городе большое число украинских граффити. Он также отвергает заявления о «стрелках» женщинам.

    При этом он также написал сообщение, в котором связал критику в свой адрес с тем, что против него якобы «отрабатывается методичка».

    Напомним, Хинштейн заявил, что Апачев будет оштрафован за вандализм в Судже. Апачев обошел запрет оперативного штаба на въезд в приграничные районы области, где занимался порчей имущества, заявил Хинштейн. Также врио губернатора отметил, что от жителей, которые не могут без слез смотреть на разрушенные и исписанные матом стены, поступила справедливая реакция. Однако на нее был дан хамский ответ со стороны музыканта

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    21 марта 2025, 13:30 • Новости дня
    Долгов оценил слова Макрона о статусе миротворцев ООН для европейских войск на Украине

    Дипломат Долгов: Париж и Лондон неадекватно оценивают свою роль в урегулировании на Украине

    Долгов оценил слова Макрона о статусе миротворцев ООН для европейских войск на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея президента Франции Эммануэля Макрона об отправке «миротворцев» на Украину лишь показывает его неадекватность. Париж вряд ли будет иметь отношение к выработке системы гарантий безопасности в ходе урегулирования украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов.

    «Странно слышать от президента Франции Эммануэля Макрона идею о создании «коалиции желающих» по миротворцам. Во-первых, невозможно кого-то отправить без мирного соглашения и согласия сторон конфликта. Во-вторых, Париж и Лондон, судя по всему, неадекватно оценивают свою роль в урегулировании украинского кризиса. В данный момент у них вообще нет места за столом переговоров», – напомнил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол РФ.

    «Я не думаю, что Макрон будет иметь хоть какое-то отношение к выработке системы гарантий безопасности, даже при достижении Россией и США мирного соглашения. Если европейские страны привлекут к проекту, то явно не в виде так называемой «коалиции желающих», – спрогнозировал Долгов.

    «Уверен, Россия в дипломатическом поле предупредит коалицию этих «желающих», что любые «миротворческие» силы, введенные в зону конфликта без законных санкций, будут расценены нами как наемники. Со всеми вытекающими для них трагичными последствиями. Думаю, эта позиция Москвы найдет понимание у весомой части членов ООН», – предупредил спикер.

    Ранее стало известно, что Макрон намерен сформировать «коалицию желающих» из государств НАТО и ЕС для отправки на Украину миротворческих сил под эгидой ООН. По замыслу французского лидера, контингент призван защитить будущее мирного соглашение, а статус миссии будет подкреплен гарантиями безопасности США, пишет The Telegraph.

    В инициативе участвует также премьер Британии Кир Стармер, недавно обсудивший этот вопрос в пригороде Лондона с 30 высокопоставленными военными из европейских и других стран. По словам участников, они переходят в «оперативную фазу» проекта. ВВС Британии ведут переговоры об участии собственных истребителей в охране воздушного пространства Украины.

    При этом, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что Москва не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. По его словам, западные страны не согласятся на условия мирного урегулирования, если иностранный контингент будет создавать «факты на земле».

    До этого ряд западных СМИ писал, что диалог президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа с загоняет Европу и Украину в угол, а Bloomberg предупреждал, что стремление Макрона объединить союзников по ЕС для поддержки Киева приведет его к столкновению с Вашингтоном. Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему договоренности c Белым домом начинают работать на пользу Москвы.

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    22 марта 2025, 12:31 • Новости дня
    ПВО сбила украинский МиГ-29

    Российские ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины, 142 дрона и 5 снарядов HIMARS

    ПВО сбила украинский МиГ-29
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские средства ПВО уничтожили украинский самолет МиГ-29 и 142 беспилотника, а также сбили пять снарядов HIMARS и бомб JDAM, как сообщили в Минобороны РФ.

    Как сообщает РИА «Новости», средства противовоздушной обороны России сбили украинский самолет МиГ-29, а также 142 беспилотных летательных аппарата. В сводке Министерства обороны России также говорится о пяти сбитых управляемых авиационных бомбах JDAM и пяти снарядах системы залпового огня HIMARS.

    Ведомство также уточнило, что российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотные летательные аппараты, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по различным объектам, включая военные аэродромы, склады боеприпасов и скопления живой силы и техники противника. Эти удары были произведены в 135 районах.

    Ранее ВКС России сбили украинский МиГ-29.


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    22 марта 2025, 14:26 • Новости дня
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    Российскому бойцу дали прозвище Роналдо за отбитую головой гранату
    @ t.me/vestiru

    Tекст: Александра Юдина

    Российский военный отбил украинскую гранату каской, чем заслужил прозвище Роналдо.

    Российский солдат получил необычное прозвище Роналдо после того, как в ходе боя отбил украинскую гранату головой, передает Ura.ru. Военный рассказал, что услышал звук летящей гранаты и, будто инстинктивно, отбил ее каской. «Как с мячиком – отбить гранату», – заявил он.

    После этого солдат подвергся атаке украинского FPV-дрона, ударившего его в спину. В результате удара он потерял сознание.

    Боец отметил, что его реакция на брошенную гранату вызвала восхищение среди сослуживцев и стала причиной для прозвища.

    Ранее российский военный с позывным «Бабай» рассказал, как отбил атаку четырех украинских дронов-камикадзе. До этого стало известно о состоянии российского военного, отбросившего гранаты ВСУ из окопа.

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    22 марта 2025, 08:40 • Новости дня
    Марочко: Российские войска формируют огневой мешок вокруг ВСУ в Часовом Яре

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы успешно продвигаются на нескольких направлениях в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике, формируя огневой мешок для украинских войск, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские вооруженные силы продолжают наступательные действия в ДНР, сосредотачивая усилия на Часовом Яре, передает ТАСС.

    Военный эксперт добавил, что российские солдаты продвигаются сразу по нескольким направлениям, формируя огневой мешок для украинских войск, которые пытаются удержаться в центре города.

    Марочко отметил, что после успешного продвижения на северных рубежах, российские войска начали наступление на юг, окружая группировку ВСУ, находящуюся в районе Днепропетровской улицы.

    Особых успехов удалось достичь на улицах Спартака и Чехова. Эксперт подчеркнул, что украинские силы удерживают лишь небольшой участок в центре города, но если они продолжат оборону, то рискуют попасть в окружение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале российские силы сформировали огневой мешок для украинских войск у Двуречной, что заставило ВСУ перебросить часть своих сил, и российские войска уже прорвали вторую линию обороны ВСУ под Двуречной, окружив украинскую группировку.

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    21 марта 2025, 13:56 • Новости дня
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа
    Минобороны назвало подрыв ГИС «Суджа» провокацией Киева против мирных инициатив Трампа

    Tекст: Вера Басилая

    Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области была подорвана отступающими подразделениями ВСУ с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, отступающие подразделения ВСУ подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», расположенную в Курской области.

    В Минобороны сообщили, что подрыв станции направлен на дискредитацию мирных усилий президента США, подчеркивая, что это не первый случай ударов по энергетической инфраструктуре России со стороны Украины.

    Станция «Суджа» является важным объектом энергетической инфраструктуры, через который до 7 августа 2024 года прокачивалось свыше 40 млн кубометров газа в сутки европейским потребителям. Объект находился под контролем украинских сил и использовался ими в качестве логистического пункта.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что удар киевского режима по газоизмерительной станции «Суджа» показывает, насколько можно верить Владимиру Зеленскому.

    Ранее в Сети появились кадры полыхающей газоизмерительной станции «Суджа». Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту подрыва ГИС «Суджа».

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