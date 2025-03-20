Житель Люберец получил 19 лет за подготовку диверсии по заданию ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Апелляционный военный суд утвердил приговор, назначенный жителю Люберец Василию Жаркову, обвиненному в государственной измене и подготовке диверсии по заданию запрещенной в России организации «Легион Свобода России». Как передает РИА «Новости», Жаркову назначено 19 лет лишения свободы. Суд оставил в силе решение Второго Западного окружного военного суда.

Следствие установило, что 23-летний Жарков вступил в контакт с представителями «Легиона Свобода России» через интернет и следовал их указаниям. В ноябре 2023 года его задержали возле телевышки в городе Озеры, поскольку его приняли за закладчика. Жарков утверждал, что заблудился, однако позднее он проник на территорию подмосковной военной части с целью выполнения задания по уничтожению арсенала артиллерийских снарядов.

На территории военной части Жарков был обнаружен, и на него был составлен административный протокол за незаконное проникновение. При обыске у него дома нашли восемь бутылок с зажигательной смесью, а на его компьютере – переписку с фотографиями телевышки и картами военной части. Жарков обвинялся в государственной измене, участии в террористической организации и приготовлении к диверсии.

Во время слушаний Жарков не признал вину и отказался давать показания. Защита утверждала, что он вел асоциальный образ жизни и много времени проводил в компьютерных играх, общаясь с людьми из разных стран, в том числе с Украины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, житель Орловской области был осужден на пятнадцать лет за государственную измену. ФСБ задержала жителя Керчи по обвинению в государственной измене. Россиянина приговорили к пятнадцати годам лишения свободы за передачу Киеву данных о Военно-морском флоте России.