Житель Орловской области осужден на 15 лет за госизмену

Суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам за финансирование ВСУ

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», житель Орловской области был признан виновным в государственной измене и финансировании террористической деятельности. Второй Западный окружной военный суд вынес ему приговор: 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год и штраф в размере 500 тыс. рублей.

Обвиняемый 1976 года рождения поддерживал террористические организации на Украине финансово, что было расценено как содействие иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.

Следствие установило, что осужденный, будучи подписчиком Telegram-каналов, связанных с украинскими террористическими организациями, неоднократно переводил деньги в течение 2023-2024 годов. Эти средства использовались для приобретения дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии. Целью данной помощи была поддержка ведения боевых действий против российских военнослужащих.

Против него были возбуждены уголовные дела по статье 275 «Государственная измена» и части 1.1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Орловской области по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины, в связи с чем возбудили дело о государственной измене.

Сообщалось, что также задержали жителя Орла, который совершил три поджога на объектах транспорта и связи по заданию Службы безопасности Украины, и против него также возбуждено дело по статье о государственной измене.