Наше динамичное время даст нам еще немало поводов порассуждать о природе и свойствах ренегатства. И если с теми ренегатами, которые от нас перешли в лагерь противника, все ясно, то как быть с теми, кто переметнулся к нам?3 комментария
Житель Орловской области осужден на 15 лет за госизмену
Суд приговорил жителя Орловской области к 15 годам за финансирование ВСУ
Обвиняемый в государственной измене житель Орловской области получил 15 лет тюрьмы за финансирование украинских террористических организаций, поддерживая их через переводы на покупку дронов и вооружения.
Как сообщает РИА «Новости», житель Орловской области был признан виновным в государственной измене и финансировании террористической деятельности. Второй Западный окружной военный суд вынес ему приговор: 15 лет лишения свободы с ограничением свободы на один год и штраф в размере 500 тыс. рублей.
Обвиняемый 1976 года рождения поддерживал террористические организации на Украине финансово, что было расценено как содействие иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России.
Следствие установило, что осужденный, будучи подписчиком Telegram-каналов, связанных с украинскими террористическими организациями, неоднократно переводил деньги в течение 2023-2024 годов. Эти средства использовались для приобретения дронов, вооружения, боеприпасов и тактической экипировки для украинской армии. Целью данной помощи была поддержка ведения боевых действий против российских военнослужащих.
Против него были возбуждены уголовные дела по статье 275 «Государственная измена» и части 1.1 статьи 205.1 «Содействие террористической деятельности» УК России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силовики задержали трансгендера и ЛГБТ-активиста (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) из Орловской области по обвинению в финансировании Вооруженных сил Украины, в связи с чем возбудили дело о государственной измене.
Сообщалось, что также задержали жителя Орла, который совершил три поджога на объектах транспорта и связи по заданию Службы безопасности Украины, и против него также возбуждено дело по статье о государственной измене.