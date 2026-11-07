В Париже начались столкновения полиции и протестующих

Tекст: Мария Иванова

Сотрудники полиции группируются и оттесняют манифестантов на площади Нации под неодобрительные возгласы толпы, бьют протестующих дубинками, толкают и пытаются свалить с ног подсечками. Нескольких человек уже задержали, передает РИА «Новости».

По данным префектуры Парижа, в субботу на улицы вышли около 46 тыс. человек в знак протеста против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности.

Протесты во Франции начались в середине сентября с выступлений старшеклассников, к которым позже присоединились недовольные повышением цен. Самая массовая демонстрация прошла 17 октября и собрала около 550 тыс. человек. Полиция применяла слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сотрудники правоохранительных органов попытались разогнать колонну манифестантов в Лионе с помощью спецсредств.

В четверг французские полицейские задержали 448 человек в связи с беспорядками на манифестациях против роста цен. В тот же день сотрудники правоохранительных органов в Париже приступили к разгону оставшихся на площади Нации участников манифестации.