Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.3 комментария
Мерц привез в Киев новый пакет помощи на 1,35 млрд евро
DW: Канцлер ФРГ Мерц привез в Киев пакет помощи на 1,35 млрд евро
Канцлер Германии Фридрих Мерц в ходе необъявленного визита в Киев пообещал выделить Украине пакет военной и гражданской помощи на 1,35 млрд евро.
Германия готовит для Украины новый пакет помощи на 1,35 млрд евро, пишет Deutsche Welle*.
Средства будут направлены на поставки вооружений, развитие технологий противовоздушной обороны с использованием беспилотников и защиту энергетической инфраструктуры от ударов.
Отмечается, что глава правительства прибыл в Киев с необъявленным визитом для встречи с Владимиром Зеленским и заверил украинскую сторону в продолжении поддержки в преддверии зимы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье почти половина граждан Германии признала бывшего канцлера Ангелу Меркель эффективнее Мерца. Цель поездки политика на Украину была названа. Немецкий канцлер прибыл в Киев с необъявленным визитом.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента