Bild: Германия планирует ввести потолок цен на топливо

Tекст: Денис Тельманов

Руководство Германии рассматривает комплекс мер для стабилизации ситуации на заправках, передает ТАСС со ссылкой на Bild. С 1 октября планируется уменьшить энергетический налог на 14 центов. С учетом сопутствующего снижения налога на добавленную стоимость каждый литр обойдется водителям дешевле на 17 центов.

Кроме того, максимум к первому января в государстве должен заработать механизм предельных цен на бензин и дизель. За основу планируется взять успешный опыт Бельгии и Люксембурга. Точные параметры немецкой модели пока находятся в стадии разработки.

Необходимость экстренных мер вызвана историческим скачком цен. В четверг средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 2,471 евро за литр, побив установленный днем ранее максимум. Бензин при этом немного подешевел, опустившись до 2,308 евро.

Резкое подорожание углеводородов напрямую связано с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Ситуацию на мировых рынках дополнительно осложняют повреждения инфраструктуры и серьезные сбои в логистических цепочках.

Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

Руководство фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвало власти срочно снизить НДС на горючее.

Стоимость бензина марки Super E10 превысила рекордную отметку в 2,28 евро за один литр.