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    Василий Авченко Василий Авченко Как советский офицер спас от гибели Ким Ир Сена

    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

    26 комментариев
    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезно побыть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.

    23 комментария
    18 сентября 2026, 18:55 • Новости дня

    Bild: Германия планирует ввести потолок цен на топливо

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство ФРГ намерено снизить налоги и установить верхний предел стоимости автомобильного горючего из-за рекордного подорожания дизеля на фоне ближневосточного кризиса, пишет Bild.

    Руководство Германии рассматривает комплекс мер для стабилизации ситуации на заправках, передает ТАСС со ссылкой на Bild. С 1 октября планируется уменьшить энергетический налог на 14 центов. С учетом сопутствующего снижения налога на добавленную стоимость каждый литр обойдется водителям дешевле на 17 центов.

    Кроме того, максимум к первому января в государстве должен заработать механизм предельных цен на бензин и дизель. За основу планируется взять успешный опыт Бельгии и Люксембурга. Точные параметры немецкой модели пока находятся в стадии разработки.

    Необходимость экстренных мер вызвана историческим скачком цен. В четверг средняя стоимость дизельного топлива достигла рекордных 2,471 евро за литр, побив установленный днем ранее максимум. Бензин при этом немного подешевел, опустившись до 2,308 евро.

    Резкое подорожание углеводородов напрямую связано с обострением военного конфликта на Ближнем Востоке и в Персидском заливе. Ситуацию на мировых рынках дополнительно осложняют повреждения инфраструктуры и серьезные сбои в логистических цепочках.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя цена дизеля на немецких автозаправках достигла исторического максимума в 2,453 евро за литр.

    Руководство фракции ХДС/ХСС в бундестаге призвало власти срочно снизить НДС на горючее.

    Стоимость бензина марки Super E10 превысила рекордную отметку в 2,28 евро за один литр.

    17 сентября 2026, 19:15 • Новости дня
    Макрон назвал невыносимыми цены на топливо на французских АЗС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на невыносимые цены на автомобильное топливо в стране, связав ситуацию с проблемами свободы судоходства.

    Французский лидер считает невыносимыми цены на топливо на автозаправках, передает ТАСС. Он сделал это заявление по итогам переговоров с королем Иордании Абдаллой II и президентом Ливана Джозефом Ауном.

    «Мы подчеркнули важность обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе, Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Блокады имеют прямые последствия для нашей повседневной жизни», – написал французский лидер в соцсетях. Он добавил, что французы испытывают это на себе у заправочных станций, где цены стали невыносимыми.

    По словам главы государства, власти вынуждены вести неустанную работу по снижению напряженности и обеспечению стабильных поставок нефти.

    Накануне Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин.

    Каждая десятая французская автозаправочная станция столкнулась с острой нехваткой горючего.

    Эксперт Игорь Юшков объяснил перебои изменением логистики на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

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    18 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    Saudi Aramco остановила поставки нефти на европейские НПЗ
    @ REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

    Tекст: Денис Тельманов

    Государственная компания Saudi Aramco решила приостановить экспорт нефти на два нефтеперерабатывающих завода в Европе из-за повреждения трубопровода.

    Саудовская государственная компания Saudi Aramco решила отменить запланированные на октябрь поставки нефти как минимум для двух европейских нефтеперерабатывающих заводов, передает ТАСС.

    Причиной срыва экспорта стали недавние атаки вооруженных сил йеменского движения «Ансар Аллах» по саудовскому нефтепроводу «Восток – Запад». Магистраль протяженностью 1,2 тыс. километров транспортирует сырье с месторождений Восточной провинции в порт Янбу на Красном море.

    Пропускная способность поврежденной артерии составляет 7 млн баррелей в сутки. По предварительным оценкам, восстановительные работы на объекте могут продлиться от пяти до шести недель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Саудовская Аравия остановила отгрузку нефти в порту Янбу из-за нападения беспилотников на стратегический трубопровод.

    Несколькими днями ранее Министерство энергетики королевства приостановило прокачку сырья по магистрали «Восток – Запад».

    В начале сентября йеменские мятежники-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в ответ на бомбардировки Йемена.

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    18 сентября 2026, 19:00 • Видео
    Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

    «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    18 сентября 2026, 10:17 • Новости дня
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    Politico: Мерц приготовился к борьбе за политическое выживание
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц готовится к тяжелой внутрипартийной борьбе за сохранение своего поста на фоне ожидаемых неблагоприятных результатов региональных выборов в Мекленбурге – Передней Померании и Берлине.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц ожидает, что итоги выборов в земельные парламенты Берлина и Мекленбурга – Передней Померании в воскресенье усилят сомнения в его способности возглавлять страну, после чего ему, по данным издания Politico, предстоит борьба за политическое выживание внутри ХДС.

    Риск для Мерца особенно велик в Мекленбурге – Передней Померании, где христианские демократы, по опросам, падают до 7% поддержки и могут не преодолеть пятипроцентный барьер для входа в ландтаг, а борьба за первое место, как отмечается, разворачивается между действующим премьером от центра и правой «Альтернативой для Германии». Один из функционеров партии описал возможный провал как ситуацию, при которой «все взбесится».

    В Берлине, где также пройдут выборы, позиции ХДС выглядят лучше, но остаются слабыми: партия Мерца немного уступает левой Die Linke, имея около 20% поддержки, что примерно на восемь процентных пунктов ниже прошлого результата и может стоить христианским демократам поста главы городского правительства и передачи власти левоцентристской коалиции.

    Чтобы удержать контроль над партией, Мерц на воскресенье до закрытия участков назначил встречу с руководством ХДС, рассчитывая проверить уровень лояльности и представить план антикризисных действий, а также отменил запланированное выступление на Генассамблее ООН, решив остаться в Берлине и заняться последствиями возможных поражений. В то же время все восемь премьер-министров земель от ХДС, включая наиболее вероятного сменщика канцлера Хендрика Вюста, выступили с открытым письмом в поддержку Мерца и подчеркнули необходимость сохранения устойчивого правительства Германии в условиях политической нестабильности в Европе.

    Мерц пытается скорректировать образ жесткого реформатора, заявляя о готовности пойти навстречу избирателям по ряду вопросов, в том числе по компенсации рекордного роста цен на дизельное топливо и смягчению ограничений досрочного выхода на пенсию для проработавших сорок пять лет, а также признавая, что ему нужно «глубже соединиться с людьми» и их эмоциями. Однако молодежное крыло его лагеря, по данным германского телевидения, открыто критикует канцлера: одна из его лидеров Клара фон Натузиус заявила, что проблема партии не сводится только к Мерцу, но с нынешним главой правительства ХДС уже не может выигрывать выборы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Politico сообщило, что Мерц может лишиться поста канцлера после региональных выборов в Берлине и Мекленбурге – Передней Померании. В начале месяца издание в материале о событиях в Саксонии-Анхальт отметило историческое поражение ХДС от «Альтернативы для Германии» и рост влияния правых. В этом месяце политики и эксперты в оценках для издания назвали Мерца «лучшим агитатором» АдГ из-за его жесткого курса.

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    18 сентября 2026, 05:31 • Новости дня
    Немцев призвали готовиться к обороне

    Генеральный инспектор бундесвера Бройер призвал немцев готовиться к обороне ФРГ

    Немцев призвали готовиться к обороне
    @ DPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецким гражданам следует начать готовиться к участию в обороне страны вместе с армией, заявил генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер на конференции в Праге.

    «Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. Ведь провал означал бы, что наши сообщества, какими мы их знаем, оказались бы под смертельной угрозой. Мы все вместе сидим в одной лодке», – заявил генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

    Военачальник также отметил, что для победы в современных конфликтах усилий только армии недостаточно. Он посоветовал изучать опыт Украины и призвал власти Германии более осознанно подходить к внедрению новых технологий в оборонной сфере.

    В прошлом году Бройер заявлял о нехватке 100 тыс. военнослужащих в немецкой армии.

    Весной 2026 года власти Германии запретили мужчинам призывного возраста покидать страну без согласования с бундесвером.

    В начале сентября российское посольство в Берлине предупредило о негативных последствиях безудержной германской милитаризации.

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    18 сентября 2026, 16:30 • Новости дня
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    Reuters: АдГ планирует переговоры с Россией о перезапуске «Северных потоков»
    @ Stefan Sauer/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует обсудить с Москвой возобновление энергопоставок и возможный запуск «Северных потоков» после достижения мирного соглашения по Украине, пишет Reuters.

    Лидеры оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» намерены встретиться со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым в начале 2027 года, сообщает агентство Reuters. Главной темой обсуждения станет возможность возобновления поставок российского газа и перезапуск трубопроводов системы «Северный поток», говорится в материале.

    По информации источников издания, переговоры смогут состояться исключительно после заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. Организаторы встречи также рассчитывают привлечь к диалогу представителей Соединенных Штатов. Предполагается, что местом встречи могут стать Израиль, ОАЭ или Индия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкая партия «Альтернатива для Германии» разработала программный документ для возобновления торговли с Россией. Ранее представители оппозиции предложили отремонтировать и запустить газопровод «Северный поток».

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев констатировал критическую зависимость промышленного сектора ФРГ от поставок отечественного голубого топлива.

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    18 сентября 2026, 00:40 • Новости дня
    Финляндия провела учения по захвату судна в Балтийском море

    Tекст: Катерина Туманова

    Финская пограничная служба провела международные учения по обеспечению морской безопасности у побережья Хельсинки, в них участвовали финская береговая охрана, польская пограничная служба и французский военно-морской флот с кораблями.

    Учения Marsec EU26 проводятся в контексте участившихся случаев повреждения подводных кабелей, поэтому легенда требовала от участников захватить судно, повредившее подводный кабель, и эвакуировать пострадавших, передает Yle.

    «Проведение учений необходимо, поскольку опыт последних лет показал, что обрывы кабелей или труб в Балтийском море стали новой нормой», – сказано в статье.

    По словам командующего штабом пограничной охраны Ильи Ильина, реакция спецслужб уже улучшилась, поскольку было зафиксировано несколько случаев предполагаемых повреждений кабелей.

    «Мы смогли очень быстро отреагировать на последнее из них, судно Fitburg. Насколько я помню, с момента обнаружения до момента захвата судна прошло 4-5 часов, и это в выходной день», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле Вооруженные силы Финляндии ограничили движение судов в Финском заливе. Финляндия анонсировала участие в учениях Дании в Арктике. При этом ботинки морпехов США развалились на учениях НАТО в Арктике.


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    18 сентября 2026, 16:27 • Новости дня
    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка

    Умерла расследовавшая пол Брижит Макрон французская журналистка Рей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская журналистка Наташа Рей, которая инициировала расследование о гендерной принадлежности супруги президента Франции Брижит Макрон, ушла из жизни, сообщил журналист Ксавье Пуссар.

    Французская журналистка скончалась 13 сентября после борьбы с онкологическим заболеванием, рассказал Пуссар, передает РИА «Новости». «С глубокой скорбью мы узнали об уходе из жизни Наташи Рей, которая скончалась 13 сентября от рака», – написал он в соцсетях.

    Ранее Рей приобрела известность благодаря своему расследованию, касающемуся половой принадлежности Брижит Макрон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, незадолго до смерти журналистка выиграла апелляцию по делу о клевете против супруги президента Франции.

    В феврале прошлого года Наташа Рей обратилась за политическим убежищем в России.

    Позже из-за лечения от онкологического заболевания она отказалась от идеи получения российского гражданства.

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    17 сентября 2026, 19:27 • Новости дня
    Захарова сравнила главу Минобороны Италии с Гитлером и Муссолини

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова главы итальянского Минобороны Гуидо Крозетто, сравнив его логику с рассуждениями Адольфа Гитлера и Бенито Муссолини.

    Захарова ответила на высказывание Крозетто об украинских военных. В своем Telegram-канале она провела историческую параллель с лидерами фашистской Италии и нацистской Германии.

    «85 лет назад Гитлер и Муссолини считали, что немецко-фашистские войска защищают Европу от евреев», – подчеркнула дипломат.

    Ранее глава итальянского военного ведомства заявил о тяжелом положении киевского режима. При этом Крозетто отметил, что каждый гибнущий украинский солдат якобы отдает жизнь ради защиты Европы.

    В июле министр обороны Италии Гуидо Крозетто сравнил поставки вооружений Киеву с лечением тяжелобольного пациента.

    В августе депутат Европарламента Данило Делла Валле раскритиковал подготовку Римом очередного пакета военной помощи Украине.

    Ранее Мария Захарова провела параллели между современными европейскими политиками и деятелями времен Великой Отечественной войны.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    17 сентября 2026, 23:21 • Новости дня
    Туск заподозрил президента Навроцкого в готовности раздавать земли Польши

    Туск устыдил Навроцкого за пост в соцсети о раздаче земель

    Tекст: Катерина Туманова

    Пост президента Польши Кароля Навроцкого о смирении перед необходимостью отдать часть территории страны вызвал бурную реакцию пользователей и рекомендацию премьер-министра Дональда Туска убрать противоречивое высказывание.

    Когда Навроцкий выступал перед избирателями во Влодаве, он произнес фразу о верности польского народа Родине и готовности ради нее пожертвовать территорией.

    «Мы – народ, который может лишиться территории, но он никогда не потеряет душу; мы можем уступить территории, но никогда не отдадим нашу Родину», – сказал президент Польши.

    Эту цитату в аккаунте канцелярии Навроцкого в соцсети Х вывесили в четверг. Фраза вызвала бурную реакцию: от негодования, что президент готов раздавать земли, до иронии о том, как куражится ИИ.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предложил президенту иное решение – удалить пост, в котором пользователи ничего позитивного не увидели и разразились в комментариях только критикой и бранью.

    «Уважаемый президент, предлагаю удалить этот пост. Мы не собираемся отдавать ни клочка нашей территории», – написал Туск в Х.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Польша решила усилить границу с Украиной войсками, а также подключить подключить военные подразделения к охране железных дорог.

    Власти Польши уличили замглавы Минобороны во лжи о ядерном оружии.

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    17 сентября 2026, 19:21 • Новости дня
    Фицо анонсировал визит на Украину

    Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил о планах посетить Украину в пятницу и выразил надежду на изменение своего скептического настроя после поездки.

    Глава словацкого кабинета министров анонсировал свой визит в соседнее государство, передает РИА «Новости». Политик намерен отправиться в поездку 18 сентября, а вернуться на родину планирует в ночь на субботу.

    «Надеюсь, что завтра ночью, когда я буду возвращаться с Украины, я не буду так скептически настроен, как сейчас», – отметил премьер во время выступления на открытии академического года в городе Прешов. Видеозапись речи была опубликована на его странице в соцсети в четверг.

    Дополнительные детали предстоящей поездки на Украину глава правительства Словакии раскрывать не стал.

    В июле словацкий премьер-министр отказался вступать в поддерживающую конфликт на Украине «коалицию желающих».

    Ранее политик согласился приехать в Киев вопреки возможным угрозам для своей безопасности.

    На весенней встрече в Ереване стороны обсудили перспективу развития двусторонних межправительственных консультаций.

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    17 сентября 2026, 22:30 • Новости дня
    Захарова раскрыла фрейдистские мотивы в запрете главой МИД Латвии Овечкина

    Захарова: Есть в запрете Овечкина и Кремлева Латвией что-то фрейдистское

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МИД Латвии Байба Браже включила российского хоккеиста Александра Овечкина в черный список и запретила въезд в страну на неопределенный срок, в чем официальный представитель МИД России Мария Захарова разглядела фрейдистские мотивы.

    «Мне кажется, в этом есть что-то фрейдистское – у нее был единственный шанс обратить их внимание на себя, и она им воспользовалась», – прокомментировала Захарова решение латвийского МИД в Telegram-канале.

    Кроме Овечкина, Браже внесла Умара Кремлева, президента Международной ассоциации любительского бокса, в список нежелательных лиц и бессрочно запретила въезд в страну.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин в августе заявил о возвращении в Москву после завершения карьеры. В июле российский форвард продлил сотрудничество с американским клубом «Вашингтон Кэпиталз» на один сезон.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать критику в адрес Овечкина на Западе.


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    17 сентября 2026, 21:53 • Новости дня
    Словения выразила готовность заключить соглашение по дронам с Киевом

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава словенского Минобороны Валентин Хайдиньяк во время визита в украинскую столицу проинформировал принимающую сторону о заинтересованности Любляны в подписании соглашения об оборонном сотрудничестве в сфере беспилотных систем.

    Словения заинтересована в развитии оборонного сотрудничества с Украиной в сфере беспилотных систем и планирует заключить соответствующее соглашение, заявило Минобороны республики, передает ТАСС.

    «Министр обороны Валентин Хайдиньяк в Киеве вместе с представителями пяти словенских компаний обсудил вопросы укрепления сотрудничества в сфере оборонной промышленности. Он передал украинской стороне письмо, в котором выражена заинтересованность Словении в присоединении к инициативе Drone Deal, открывающей возможности для совместных проектов», – сообщила пресс-служба словенского оборонного ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе Украина и Норвегия подписали соглашение об оборонном сотрудничестве в формате Drone Deal.

    В июле Владимир Зеленский объявил о заключении аналогичных договоров с Эстонией и Нидерландами.

    Тогда же главы оборонных ведомств Украины и Германии заключили договор о совместном выпуске беспилотных аппаратов BARS.

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    17 сентября 2026, 19:18 • Новости дня
    Парламент Словакии одобрил участие военных в защите восточного крыла НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словацкий парламент одобрил отправку более ста военнослужащих для усиления защиты воздушного пространства на восточном фланге Североатлантического альянса.

    Депутаты словацкого парламента одобрили отправку до 101 военнослужащего для усиления охраны воздушного пространства восточного фланга Североатлантического альянса, передает РИА «Новости».

    «Присутствовали 140 депутатов, за – 129, против – один, воздержались – 10. Предложение одобрено», – подвел итоги голосования председатель парламента Рихард Раши. Трансляция заседания велась на официальном сайте законодательного органа страны.

    Военнослужащие примут участие в операции «Восточный страж». Ее главная цель заключается в укреплении защиты воздушных рубежей стран-членов альянса на восточном направлении. Министр обороны Роберт Калиняк, представлявший инициативу, сообщил, что контингент разместится преимущественно на территории Польши и Румынии. В их задачи войдет выявление угроз, исходящих от беспилотных летательных аппаратов.

    Осенью 2025 года Североатлантический альянс запустил операцию «Восточный часовой» для укрепления восточного фланга.

    Позже генеральный секретарь организации Марк Рютте заявил о значительном наращивании сил союзников в рамках этой миссии.

    В мае текущего года глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предложил расширить данную инициативу из-за инцидентов с беспилотниками.

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    17 сентября 2026, 20:12 • Новости дня
    Литва решила ввести всеобщий призыв на военную службу к 2030 году

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Координационный совет по всеобщей национальной обороне Литвы под председательством президента Гитанаса Науседы закрепил планы по переходу к всеобщему призыву на военную службу к 2030 году.

    «Всеобщий призыв является основной опорой всеобщей обороны, которым обеспечиваются не только готовность и сдерживание, но и эффекты социальной сопричастности и экономического благополучия», – отмечается в подписанной хартии, передает ТАСС.

    Согласно данным социологических исследований, более 76% граждан поддерживают данную инициативу. Напомним, срочная служба в литовской армии была возвращена в 2015 году из-за обострения геополитической ситуации. Изначально мера вводилась на пять лет, однако позже парламент утвердил ее на постоянной основе, а теперь рассматривается вопрос о всеобщем призыве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министр национальной обороны Робертас Каунас заявил об активной подготовке страны к введению всеобщей воинской повинности.

    В прошлом году Сейм одобрил поправки об обязательном девятимесячном призыве юношей от 18 до 22 лет.

    В августе Вооруженные силы Германии столкнулись с нехваткой добровольцев для формирования военного контингента в балтийской республике.

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    Министр финансов США признал, что Россия и Китай сокращают долларовые резервы – но при этом заявляет о росте расчетов в американской валюте. Как объясняется такой парадокс – и что могут сделать и Китай, и Россия, и другие страны БРИКС, чтобы лишить доллар его уникального положения в мировой финансовой системе? Подробности

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    Участие в выборах станет вкладом в победу России

    Через несколько дней россияне выберут депутатов Госдумы – впервые в условиях специальной военной операции и беспрецедентного внешнего давления. По мнению экспертов, значение нынешнего голосования выходит за рамки формирования нового состава парламента. Участие в выборах станет возможностью поддержать тех, кто защищает страну в ходе СВО, и продемонстрировать единство общества, когда ответственность за будущее страны объединяет граждан, как на передовой, так и в тылу. Подробности

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    Угроза от ИИ превзошла ожидания человечества

    В конце недели на саммите в Нью-Йорке США и КНР обсудят «общие риски» от искусственного интеллекта обеих моделей – китайской с открытым кодом и американской с закрытым. Ранее лидеры отрасли сенсационно призвали ограничить развитие ИИ, но Вашингтон против этого и в чем-то прав: точка невозврата пройдена. Как ни замедляй время, опасная эра близко. Подробности

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    Украина погружается в финансовую бездну

    Из-за российских дальнобойных ударов Украина столкнулась с резким падением собираемости налогов. А главное, на что жалуются киевские политики – заканчиваются средства на введение войны, и прежде всего зарплату военным. Сколько Киев сегодня просит у Запада на свое содержание и как рассчитывает его в этом перехитрить? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Ле Пен продлила войну на Украине на сто лет

      «Либо НАТО вступит в этот конфликт – и тогда начнется третья мировая война, либо мы станем свидетелями столетней войны», – заявила фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен. В данном случае она явно ошибается.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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