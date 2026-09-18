В бундесвере призвали немцев готовиться к обороне Германии

Генеральный инспектор бундесвера Бройер призвал немцев готовиться к обороне ФРГ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Без вас мы, солдаты, обречены на провал. Но провал – не вариант. Ведь провал означал бы, что наши сообщества, какими мы их знаем, оказались бы под смертельной угрозой. Мы все вместе сидим в одной лодке», – заявил генерал, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bild.

Военачальник также отметил, что для победы в современных конфликтах усилий только армии недостаточно. Он посоветовал изучать опыт Украины и призвал власти Германии более осознанно подходить к внедрению новых технологий в оборонной сфере.

В прошлом году Бройер заявлял о нехватке 100 тыс. военнослужащих в немецкой армии.

Весной 2026 года власти Германии запретили мужчинам призывного возраста покидать страну без согласования с бундесвером.

В начале сентября российское посольство в Берлине предупредило о негативных последствиях безудержной германской милитаризации.