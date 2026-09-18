История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию.13 комментариев
Гидрометцентр спрогнозировал дожди в Москве в начале следующей недели
В начале следующей недели москвичей ожидает облачная погода с кратковременными осадками и потеплением до 21 градуса, сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.
«В начале недели дождики отмечаются. Облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Дневная температура составит 16-21», – сказала Макарова, передает ТАСС.
Синоптик также отметила, что в ночь на понедельник столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов. Местами возможны осадки, а скорость южного ветра достигнет 23 метров в секунду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее ведущий метеоролог Гидрометцентра Марина Макарова пообещала москвичам теплую погоду с небольшими осадками.
В конце августа главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей столицы о порывистом ветре.