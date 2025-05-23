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    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем
    Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000»
    Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
    Губернатор: Экипаж Ми-8 ценой жизни увел вертолет от падения на жилые дома
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    Минобороны: Согласованный в Стамбуле с Украиной обмен пленными будет продолжен
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    9 комментариев
    23 мая 2025, 21:17 • Новости дня

    В центре Москвы нашли тело молодого мужчины

    В центре Москвы нашли тело молодого мужчины с признаками падения с высоты

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центре столицы возле многоэтажного дома на Смоленском бульваре было найдено тело молодого мужчины с характерными травмами падения.

    Тело молодого человека было обнаружено на крыльце многоквартирного дома на Смоленском бульваре. Отмечается, что мужчина имел признаки падения с высоты. Полиция огородила территорию у подъезда и ведет предварительную проверку обстоятельств случившегося. На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и правоохранительные органы, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что в одном из торговых центров Великого Новгорода подросток выпал из окна, когда пытался снять видео.

    В марте представитель экстренных служб столицы сообщили, что на севере Москвы молодая женщина выжила после падения с высоты 11-го этажа жилого дома, в то время как мужчина, упавший с ней, погиб на месте происшествия.

    23 мая 2025, 11:20 • Новости дня
    ФОМ: Путину доверяют 82% россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Уровень доверия россиян президенту России Владимиру Путину составляет 82%, столько же россиян считают, что он работает хорошо, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

    Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину достиг 82%, свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», передает ТАСС.

    Столько же респондентов считают, что президент хорошо выполняет свои обязанности. За две недели этот показатель вырос на два процентных пункта.

    Положительную оценку работе правительства дали 56% опрошенных, что на один процентный пункт больше, чем ранее. Работу премьер-министра Михаила Мишустина одобряют 58% респондентов – этот показатель не изменился.

    Уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 48% (плюс 4 п. п.), у КПРФ – 7% (минус 1 п. п.), у ЛДПР – 10% (минус 1 п. п.), у «Справедливой России – За правду» – 3% (плюс 1 п. п.), у «Новых людей» – 2% (минус 1 п. п.).

    Опрос проводился с 16 по 18 мая среди 1,5 тыс. россиян в различных регионах страны.

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    23 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Алаудинов сказал, почему «Ахмат» не берет в плен наемников
    Алаудинов сказал, почему «Ахмат» не берет в плен наемников
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы подразделения «Ахмат» не берут в плен иностранных наемников, их уничтожают, а к украинским военным проявляют избирательный подход при сдаче в плен, заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

    Алаудинов отметил, что подразделение никогда не брало в плен ни одного иностранца, так как такой задачи изначально не ставилось. Он подчеркнул, что не считает иностранных наемников, пришедших воевать против России, «братьями» для российских военных, передает РИА «Новости».

    Что касается украинских военнослужащих, то, по словам генерала-лейтенанта, к ним применяется приказ сохранять жизнь при их готовности сдаться в плен. Он считает, что большинство украинцев попадают на передовую против своей воли, поэтому подразделение дает им возможность сдаться и остаться в живых.

    Алаудинов пояснил, что к иностранцам, выступающим на стороне ВСУ, отношение иное. Он подчеркнул, что им не предлагают сдаться, а представителей иностранных государств, воюющих против России, должны уничтожать, особенно если они проникли на территорию страны.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео с участием командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и украинских военных, взятых в плен в Курской области.

    Президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции.

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    23 мая 2025, 18:29 • Видео
    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    23 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Названо количество попавших в плен украинских военных

    Mash: Названо количество попавших в плен украинских военных

    Названо количество попавших в плен украинских военных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе между Белоруссией и Украиной стартовал крупнейший обмен пленными за всю спецоперацию на Украине: Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, находившихся в плену три года, Украина – менее 10%.

    Обмен пленными формата «1000 на 1000» стартовал на границе Украины и Белоруссии, пишет Telegram-канал Mash. Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, которые находились в украинском плену за три года спецоперации.

    Украина получает менее 10% своих пленных. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с успехом, однако обмен проходит поэтапно и может продлиться несколько дней – с 23 по 25 мая.

    Mash отмечает, что на данный момент в плену на Украине остается около 1,3 тыс. российских военнослужащих, у России – почти 10 тыс. украинских пленных. В 2024 году проведено 12 обменов, в рамках которых Россия вернула 535 человек. В 2025 году состоялось пять обменов, в результате которых домой вернулись 800 российских военных.

    Российских пленных содержали в колонии в Сумах, преимущественно среди них – бойцы, взятые на Курском и Харьковском направлениях. Им ежемесячно предоставляли сумму, эквивалентную 5 тыс. рублей, для покупки продуктов, лекарств и гигиенических средств. Украинских военнопленных держат в колониях Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Местные жители сообщают, что украинские военнослужащие по утрам поют «Катюшу».

    Перед началом обмена Россия и Украина согласовали списки возвращаемых лиц, которые были тщательно проверены ГРУ, ГУР и ФСБ. На процедуру проверки ушло около недели. Списки были переданы сразу после переговоров в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по масштабному обмену военнопленными.

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

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    23 мая 2025, 11:41 • Новости дня
    Макрон пришел в ярость из-за утечки доклада о «Братьях-мусульманах»

    Politico: Макрон обвинил министров в провале борьбы с влиянием «Братьев-мусульман»

    Макрон пришел в ярость из-за утечки доклада о «Братьях-мусульманах»
    @ Ludovic Marin/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе совещания Совета обороны президент Франции Эммануэль Макрон резко раскритиковал министров из-за утечки доклада о влиянии «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России) на Францию и отсутствия действенных мер против них, сообщило Politico.

    Как передает Politico, на совещании в среду Эмманюэль Макрон устроил разнос министрам из-за неудачного выпуска доклада о деятельности «Братьев-мусульман» (террористическая организация, запрещена в России) во Франции.

    Макрон обвинил подчиненных в отсутствии эффективных мер противодействия исламистской угрозе, особенно раскритиковал министра внутренних дел Бруно Ретайо.

    Документ должен был быть опубликован в среду, однако выход отложили после того, как его содержание попало в консервативные СМИ. В докладе отмечалось, что «Братья-мусульмане» стремятся распространить фундаменталистскую повестку во Франции и Европе.

    Многие в правительстве обвиняют в утечке Брюно Ретайо, популярность которого растет после победы на выборах главы партии «Республиканцы». Сам Ретайо публично выступал с жесткими заявлениями в адрес «Братьев-мусульман», обвиняя их в попытках навязать Франции шариат.

    Скандал произошел на фоне усиления политического соперничества перед выборами 2027 года: рассматриваются кандидатуры Ретайо, а также глав Национального объединения Жордана Барделла и Марин Ле Пен, чьи перспективы омрачены обвинением в растрате.

    Возможный уход Ретайо может ослабить и без того неустойчивое правительство премьер-министра Франсуа Байру.

    Ранее министр внутренних дел Франции Брюно Ретайо заявил, что уйдет в отставку, если власти страны потребуют отказаться от депортаций десятков выходцев из Алжира.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как президент Франции Эммануэль Макрон стал главным врагом защитников ислама.

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    22 мая 2025, 21:34 • Новости дня
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    Китай подал жалобу в ЕС на новые санкции против России
    @ dpa/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Китай подал официальную жалобу в Европейский союз по поводу новых санкций, которые затрагивают китайские компании, пишет Reuters.

    Китайское посольство при Евросоюзе выразило протест из-за включения китайских компаний в санкционный пакет против России, а также пригрозило ответными мерами, передает «Вечерняя Москва». В заявлении китайской стороны отмечается решительное неприятие подобных мер и призыв к Брюсселю отказаться от политики двойных стандартов во взаимодействии с Москвой.

    Пекин также подчеркнул недопустимость давления на свои компании со стороны Евросоюза.

    Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз начал подготовку нового, 18-го пакета антироссийских санкций с целью заставить Россию «захотеть мира».

    Европейские страны решили ужесточить антироссийские санкции после разговора между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Евросоюз грозит России полным торговым эмбарго вместо поддержки собственной экономики.

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    23 мая 2025, 12:22 • Новости дня
    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы

    Политолог Рар: Евросоюз перестает быть демократией и оплотом либерализма

    Рар: Борьба либеральной элиты ЕС с «инакомыслием» меняет лицо Европы
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Меры Брюсселя против «инакомыслящих» меняют лицо Европы. Евросоюз окончательно перестанет считаться демократией и оплотом либерализма. Ухудшится и экономическое положение стран – членов объединения, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее в Совете ЕС решили обсудить возможное лишение Венгрии права голоса, а в Германии – запрет правой партии АдГ.

    «Западные либеральные элиты стали активнее «обороняться» против инакомыслия и альтернативных мейнстриму точек зрения, прибегать к запугиваниям и репрессиям. Они перестали отличаться от «авторитарных режимов», которые сами так яростно критикуют», – отметил немецкий политолог Александр Рар.

    Он указал на непрекращающиеся попытки лишить Венгрию права голоса в ЕС. Обсуждается и возможность исключения Будапешта из блока. «Для принятия решения необходимо единогласие среди остальных стран – членов объединения. Но Словакия уже объявила свою солидарность с венгерской стороной. В Братиславе понимают, что они следующие на очереди», – уточнил собеседник.

    «На этом фоне в Брюсселе перешли к типичной процедуре: к закулисному «выламыванию рук» словакам, – добавил эксперт. – Удивляет, что помимо Словакии, остальные государства, входящие в Евросоюз, поддерживают решения руководства против «строптивой» Венгрии. Объяснить это можно лишь финансовым аспектом».

    «Дело в том, что Берлин, Париж и Варшава угрожают грекам, болгарам, киприотам, португальцам и им подобным лишением выплат из европейских фондов. А на этих средствах сегодня держится «союз нерушимых европейцев», – пояснил Рар.

    Похожая ситуация наблюдается и в ФРГ, где власти обсуждают возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), продолжил аналитик. «АдГ стремительно набирает вес на политической арене и популярность среди общественности. Поэтому системные фракции стремятся любыми способами остановить эту альтернативную силу», – отметил политолог.

    «В Берлине опасаются, что правая партия может прийти к власти – сначала на земельном, а потом на федеральном уровне. А реализация такого сценария меняет политику либеральных элит», – добавил он. Еще один яркий пример – Румыния, где недавно прошли повторные президентские выборы.

    Результаты первого голосования, где побеждал Кэлин Джорджеску, отменили по причине якобы вмешательства России. Но то, в чем обвиняли Москву, в ходе второй попытки выборов провернула французская разведка.

    «В Европе идет ожесточенная конфронтация за влияние: с одной стороны, либеральные элиты в брюссельских институтах, контролирующие все западные СМИ и силовые структуры, банки и фонды, а с другой – Россия, которая представляет другие идеи для будущего континента, они основаны на традиционных ценностях, а не на западном глобализме и мейнстриме», – детализировал эксперт.

    По прогнозам Рара, Венгрию рано или поздно лишат голоса в ЕС, после чего эти же меры применят против Словакии. «Права будут нарушены, но Брюссель объявит «чрезвычайное положение». Европейцы аргументируют это тем, что нужно все усилия направить на «ослабление» России», – считает собеседник.

    «Это вряд ли спровоцирует протесты против ЕС, поскольку все СМИ и элиты, а за кулисами и силовые структуры, будут проводить эту жесткую линию. Кроме того, людям важно сохранить свои материальные блага: банковские счета, пенсии, зарплаты. А у Брюсселя есть, наоборот, достаточно возможностей вывести на улицы проевропейски настроенные массы. Подтверждение тому – события на Балканах», – заметил он.

    Что касается АдГ, то правую партию полностью не запретят, полагает Рар. «Но ее, вероятно, лишат основных прав, засудят и постараются вынудить фракцию сменить курс и риторику. Инструменты для этого понятны – нажим и давление», – рассуждает эксперт.

    «Все обсуждаемые в ЕС меры меняют лицо Европы. Евросоюз скоро не будет той демократией и оплотом либерализма, каким был все это время. Это скажется и на экономике. Внутренние войны между членами блока, конфликты с США, противостояние с Россией и Китаем – все это серьезно ослабит экономическое положение европейских стран и спровоцирует рост неудовлетворенности людей», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что Совет Европейского союза планирует обсудить возможное лишение Венгрии права голоса в ходе саммита, который состоится 27 мая. На повестке заседания – рассмотрение применения к Будапешту статьи 7 Договора о ЕС, соответствующий документ опубликовали на сайте ведомства.

    Статья 7 позволяет вводить санкции за «систематическое нарушение ценностей ЕС», включая принципы верховенства права. Максимальная мера – приостановка права голоса страны-нарушителя. Венгрия неоднократно блокировала инициативы ЕС по поддержке Киева, требуя учета интересов венгерского меньшинства в Закарпатье.

    В то же время в ФРГ вновь звучат призывы изучить возможность запрета правой партии «Альтернатива для Германии». По словам министра юстиции ФРГ Штефани Хубиг, к этой политической силе необходимо относиться как к возможной «угрозе» для немецкой демократии.

    В начале мая Федеральное ведомство по охране конституции Германии признало АдГ «правоэкстремистской». Поводом стала «продолжающаяся агитация против беженцев и мигрантов» и тот факт, что партия «не признает немецких граждан, эмигрировавших из мусульманских стран, равноправными членами общества».

    Ранее эксперты отмечали, что подрыв Брюсселем основ европейской идентичности и следование милитаристским курсом привели ЕС к кризису демократии.

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    23 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского

    Лавров заявил о ключевом значении легитимности Зеленского при подписании договора

    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «неадекватности» Владимира Зеленского как руководителя, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, становится очевидно, что Зеленский – «неадекватный руководитель». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

    Глава МИД России также подчеркнул, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Лавров отметил, что на этапе подписания легитимность тех, кто подпишет соглашение, станет решающим фактором, так как новые власти могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.

    Сергей Лавров добавил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но при этом российская сторона не отказывается от контактов с Киевом, чтобы согласовать принципы урегулирования, которые устроят всех.

    Кроме того, Лавров считает самым простым путем для урегулирования конфликта на Украине требование к Киеву отменить законы, которые, по его мнению, напрямую нарушают Устав ООН. Он отметил, что западным странам, которые проявляют активность в этом вопросе, следует именно этого добиваться от украинских властей.

    Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна.

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    23 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти продолжают оказывать разностороннюю поддержку военно-морским силам Украины, включая поставки катеров и ракет, чтобы «стреножить» действия Черноморского флота России, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон активно помогал и продолжает помогать развитию военно-морских сил Украины с целью ограничить возможности российского флота на Черном море, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что Британия последовательно занималась этим направлением еще до начала спецоперации на Украине.

    Келин отметил, что, по мнению Москвы, Лондон стремится «стреножить российский флот на Черном море», однако соотношение сил в регионе остается в пользу России. Он добавил, что после начала спецоперации Британия продолжила передавать Киеву противокорабельные ракеты и оказывать поддержку в создании флота безэкипажных катеров, а также в планировании операций украинских сил в Черном море, что активно обсуждалось в британских СМИ.

    Дипломат напомнил, что в 2021 году Британия предложила построить для Украины восемь ракетных катеров и заключила соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) для закупки вооружений и строительства флота. Тогда же Киев заявил о планах создания новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. В 2023 году Британия сообщила о намерении передать Украине 23 военных катера и 20 амфибий «Викинг», а в 2024 году – два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

    Ранее посол России заявлял, что Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может быть построена на Азовском море.

    Посольство России обвинило Британию в попытках сорвать переговоры по Украине.

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    23 мая 2025, 02:20 • Новости дня
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    Глава дипломатии ЕС Каллас не смогла назвать три ветви власти
    @ Dursun Aydemir/Anadolu/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Во время пресс-конференции в Сербии глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас не смогла перечислить три ветви власти, предусмотренные принципом разделения властей.

    Каллас так и не сумела четко сформулировать названия всех трех ветвей власти – законодательной, исполнительной и судебной. «Одним из принципов Европейского союза является разделение властей. У вас есть испол…, у вас есть, эээ, у вас есть законодательная власть, у вас есть руководящая власть, потом у вас есть законодательн.., то есть я имею в виду суды», – приводит ее слова «Московский комсомолец».

    Свое затруднение она объяснила усталостью после напряженной рабочей недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что Каллас временно не участвует в разработке ключевых оборонных документов Евросоюза из-за недовольства в руководстве Еврокомиссии. Российский сенатор Алексей Пушков заявил об «аллергии» на Каллас в Евросоюзе.

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    23 мая 2025, 14:14 • Новости дня
    Рубио призвал ужесточить санкции против России

    New Lines: Рубио призвал ужесточить санкции против России в США

    Рубио призвал ужесточить санкции против России
    @ Aaron Schwartz/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Марко Рубио активно выступает за одобрение законопроекта сенатора Линдси Грэма (внесен в России в список террористов и экстремистов), который предусматривает новые санкционные меры против Москвы, пишет New Lines.

    Издание сообщает, что Рубио хочет ужесточения санкций против России и продвижения законопроекта сенатора, передает РИА «Новости».

    По словам источника, Рубио ежедневно поднимает этот вопрос и настаивает на принятии законопроекта, так как у него есть большинство, позволяющее преодолеть вето Сената.

    При этом в статье подчеркивается, что президент США Дональд Трамп относится к идее ужесточения ограничений с неохотой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны G7 готовы усилить санкции против России, если не будет достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине. Британия призвала союзников из G7 договориться о снижении предельных цен на российскую нефть. Politico сообщала, что Вашингтон выступил против включения в итоговое заявление встречи министров финансов и глав центробанков стран Группы семи пункта о поддержке Украины.

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    23 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за ракет «Искандер-М»

    InfoBRICS сообщил о панике Запада перед высокой точностью «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Искандер-М» вызвала на Западе «особый ужас» из-за разрушительного потенциала и высокой точности, заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Боснич в статье для InfoBRICS пишет, что «политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас» перед российской ракетой «Искандер-М», потому что у стран Запада нет оружия, сопоставимого по характеристикам с этой ракетой, передает РИА «Новости».

    По словам Боснича, что именно эта российская ракета «с относительно низкой стоимостью», и разрушительной мощью уничтожила образцы военной техники НАТО, которые на Западе долгое время считались ключевыми для изменения ситуации на поле боя.

    Аналитик также выделяет высокую маневренность «Искандера-М», что, по его словам, делает его настоящим кошмаром для средств перехвата противника как на земле, так и в воздухе.

    Ранее Минобороны показало уничтожение ракетным комплексом «Искандер» американских установок ЗРК Patriot на Украине.

    Российские военные ранее нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ возле населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Коментарии (6)
    23 мая 2025, 00:23 • Новости дня
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    Меркель предупредила об угрозе разрушения ЕС из-за миграционной политики
    @ IMAGO/Matthias Granzdorfer/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Ужесточение пограничного контроля Германией может поставить под угрозу Шенгенское соглашение и свободу передвижения в ЕС, заявила экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

    «Мы можем увидеть разрушение Европы», – приводит слова Меркель РИА «Новости» со ссылкой на Spiegel.

    По ее словам, односторонние меры отдельных стран угрожают Шенгенскому соглашению и принципу свободы передвижения внутри ЕС. Меркель не верит в то, что победу над нелегальной миграцией можно одержать на германо-австрийской или германо-польской границах.

    Она отметила, что единственный способ справиться с миграционным кризисом – искать согласованный общеевропейский подход к защите внешних границ, а не полагаться на национальные решения. Меркель добавила, что всегда выступала за коллективные европейские решения по вопросам незаконной миграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пограничные службы Германии усилили проверки и впервые отказали во въезде мигрантам, уже подавшим прошение о статусе беженца в другом государстве ЕС. Власти Германии усилили патрулирование и проверки на границах с Люксембургом и Бельгией.

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    23 мая 2025, 13:29 • Новости дня
    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной

    Лавров назвал Ватикан неудобной площадкой для переговоров России и Украины

    Лавров указал на недостаток Ватикана в качестве площадки для переговоров с Украиной
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в уместности Ватикана как места для будущих переговоров Москвы и Киева, отметив религиозные противоречия.

    Возможный выбор Ватикана в качестве площадки для следующих переговоров России и Украины министр иностранных дел Сергей Лавров назвал «немножко неэлегантным», передает ТАСС. Лавров подчеркнул, что двум православным странам придется обсуждать на католической территории вопросы, непосредственно касающиеся православия на Украине.

    Глава МИД предложил не тратить усилия на проработку малореалистичных вариантов, отметив, что обсуждение первопричин конфликта, включая политику Киева по отношению к Украинской православной церкви, на католической площадке выглядит неуместно. Он напомнил, что одной из причин кризиса стало стремление к уничтожению Украинской православной церкви.

    Лавров также заявил, что Ватикану с учетом нынешней ситуации вокруг православия на Украине и деятельности греко-католической церкви «будет не очень комфортно» принимать делегации двух православных стран. Министр напомнил о действиях экс-президента Украины Петра Порошенко, который добивался создания альтернативной церкви взамен Украинской православной, а также о роли греко-католической церкви в поддержке нынешних властей на Украине. «Я думаю, для самого Ватикана будет не очень комфортно в этих условиях принимать делегации двух православных стран», – заявил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва и Киев пока не согласовали место проведения нового раунда переговоров.

    Ватикан сейчас рассматривается в качестве возможной площадки для встречи вместо Турции, и это предложение инициировали США.

    Ватикан подтвердил свою готовность принять участников консультаций о прекращении огня.

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    23 мая 2025, 12:35 • Новости дня
    Мигрантка избила чужого ребенка на детской площадке в Мытищах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В подмосковном городе Мытищи в результате конфликта на детской площадке женщина нанесла телесные повреждения восьмилетнему ребенку, на нее составили административный протокол, сообщили в подмосковной полиции.

    Инцидент произошел на улице Борисовка в Мытищах, женщина 1995 года рождения, уроженка одной из республик ближнего зарубежья, несколько раз ударила восьмилетнего мальчика во время ссоры на детской площадке, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    После случившегося она покинула место происшествия, однако вскоре была задержана и доставлена в отдел полиции.

    Пострадавший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь, и после этого он был отпущен домой. В ближайшее время мальчик пройдет судебно-медицинскую экспертизу для оценки характера и степени полученных повреждений.

    В отношении женщины полицией составлены протоколы по статьям о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и нарушении правил пребывания иностранными гражданами в России. Проверка обстоятельств продолжается, вопрос о дальнейшей ответственности будет решаться по итогам дознания.

    В начале апреля правоохранители задержали подростка по подозрению в убийстве ребенка в Дмитровском городском округе Московской области.

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    23 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска в Харьковской области

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные подошли к пригородам города Купянска в Харьковской области, его освобождение позволит усилить контроль над передвижениями украинской армии, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    От пригорода Купянска российских военных отделяют несколько километров, сказал Ганчев ТАСС.

    «Что также немаловажно – расположение населенного пункта. Он буквально расположен около важной дорожной артерии, контроль которой позволит нашим войскам в значительной степени увеличить контроль над передвижением противника», – добавил собеседник.

    По его словам, именно освобождение Радьковки в Харьковской области позволило подойти к городу так близко.

    В пятницу Минобороны сообщило об освобождении Радьковки.

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